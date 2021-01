Giochi PS5 scontati: da Demon's Souls a Spider-Man Miles Morales, le nuove offerte

In attesa delle nuove scorte PS5 in arrivo a gennaio, Amazon.it abbassa il prezzo di alcuni giochi per la nuova console Sony, con offerte su titoli del calibro di Demon's Souls, Watch Dogs Legion e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

In particolare segnaliamo Marvel's Spider-Man Miles Morales a 55.77 euro in versione Standard e 74.35 euro in edizione Ultimate con Marvel's Spider-Man Remastered incluso. Taglio di prezzo anche per Demon's Souls e Sackboy A Big Adventure, di seguito tutti i giochi attualmente in sconto:

Sconti PS5: giochi in offerta

Chiudiamo segnalando il prezzo ridotto (39.99 euro) di due giochi Ubisoft, ovvero Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising, entrambi in edizione limitata esclusiva per Amazon.it e non reperibile presso altri rivenditori.



Vi ricordiamo che tutti i prezzi indicati qui sopra sono soggetti a variazioni e fluttuazioni rapide anche durante l'arco della giornata, dunque se siete interessati approfittatene prima che tornino ad essere venduti a prezzo pieno.