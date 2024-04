Giochi PS5 in sconto su Amazon: l'offerta per Mortal Shell è davvero da urlo!

Se aspettate con impazienza l'arrivo dei souslike più interessanti del 2024 oltre il DLC di Elden Ring, su Amazon Italia potete acquistare la versione PlayStation 5 dell'action ruolistico Mortal Shell ad un prezzo davvero 'da urlo'!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Sviluppato dal team di Cold Symmetry sotto l'egida di Playstack, Mortal Shell cala i patiti di esperienze soulslike in una dimensione a tinte oscure sull'orlo del collasso, con intense battaglie da combattere in un percorso ludico e stilistico che segue le orme delle opere targate FromSoftware.

Il sistema di combattimento, ad esempio, prende in prestito le meccaniche di gameplay tipiche della serie di Dark Souls per ibridarle alla rapidità e alla grande responsività degli attacchi e delle mosse elusive di Sekiro, specie per quanto concerne gli scontri con i boss. Non mancano poi dei dungeon claustrofobici da esplorare dopo aver visitato regioni più aperte ma altrettanto pericolose, con numerosi segreti da scoprire e un ampio ventaglio di equipaggiamenti da ottenere e padroneggiare.

La versione PS5 di Mortal Shell è in vendita su Amazon Italia al prezzo di 23,30 euro, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino già ribassato di questo interessante action soulslike. Se volete saperne di più al riguardo, qui trovate la nostra recensione di Mortal Shell.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?