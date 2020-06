Giochi PS5: seguite la presentazione del 4 giugno in diretta con noi dalle 14:00

Il 4 giugno alle 22:00 (ora italiana) Sony terrà il primo evento pubblico di presentazione di PlayStation 5, uno show incentrato sui giochi, durante il quale vedremo in azione i primi titoli next-gen. L'hype è alle stelle, non potevamo dunque non organizzare una maratona per l'occasione!

Dalle 14:00 di giovedì saremo su Twitch per un lungo pre show con commenti, analisi e ospiti speciali, riassumeremo tutto quello che sappiamo su PlayStation 5, commenteremo gli ultimi rumor e risponderemo alle vostre domande, aspettando la portata principale alle 22:00, che ovviamente guarderemo con voi in diretta per tutta la sua durata, pari a poco di 60 minuti.



La prima ora sarà dedicata all'approfondimento delle specifiche tecniche di PS5, dalle 15:00 prenderà il via invece la maratona vera e propria che in oltre sei ore di live vedrà alternarsi ospiti come Ualone, Raiden e Midna dei PlayerInside, MikeShowSha, Falconero, Cydonia e Sabaku, oltre ovviamente ai membri della redazione di Everyeye, tutti pronti a fare compagnia a Francesco Fossetti.



Jim Ryan di Sony ha parlato di "uno show di grande impatto pensato sullo stile delle conferenze E3", dichiarazione che ha ovviamente contribuito ad aumentare le già altissime aspettative del pubblico. In questa occasione l'azienda non dovrebbe mostrare il design di PS5 e nemmeno rivelare informazioni come il prezzo e la data di uscita, soffermandosi invece sulla lineup software. Gli ultimi rumor parlano della presentazione di RaySpace di Sony Japan Studio e di un nuovo Silent Hill, sarà vero? Lo scopriremo tra poche ore!

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show potranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.