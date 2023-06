Giochi PS5 in streaming senza download: feature in arrivo su PS Plus Premium

Contestualmente all'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di giugno, il team di Sony offre un interessante aggiornamento per quanto riguarda lo sviluppo dei suoi servizi di gioco in cloud.

Il colosso giapponese conferma infatti di star conducendo diversi test volti a migliorare i servizi di gaming in streaming disponibili su PlayStation 5. Obiettivo di queste sperimentazioni è di rendere disponibile la fruizione in cloud di giochi PS5, senza necessità di procedere prima con il download completo del titolo sulla propria console. In una prima fase, la funzionalità dovrebbe coinvolgere:

I giochi del catalogo PlayStation Plus ;

; I giochi proposti in Game Trial ;

; Giochi PS5 posseduti in digitale (se supportati dal servizio);

La nuova funzionalità legata al gioco in streaming diretto di titoli PlayStation 5 diverrà disponibile nel prossimo futuro. Per il momento, Sony non ha indicato una finestra di lancio precisa, ma ha specificato che tale funzionalità sarà riservata in esclusiva agli abbonati a PlayStation Plus Premium. L'azienda nipponica conferma di essere ancora nelle prime fasi di sperimentazione della feature e che aggiornamenti ulteriori arriveranno con l'avvicinarsi del momento del debutto.



Parallelamente, i vertici di Sony hanno approfitto dell'occasione anche per annunciare un ampio numero di iniziative volte a celebrare il primo anniversario del nuovo PlayStation Plus.