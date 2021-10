Giochi PS5 con supporto cross-play: lista completa aggiornata a ottobre 2021

Il crossplay sta divenendo una realtà concreta nell'attuale panorama videoludico, con sempre più giochi multipiattaforma che permettono agli utenti PlayStation di giocare assieme ai possessori di Xbox, PC e in alcuni casi anche Nintendo Switch Dopo avervi mostrato la lista dei giochi PS4 ottimizzati per PS5, oltre a quella dei giochi PS4 con aggiornamento PS5 gratis, ecco ora quali sono i giochi per PS5 che supportano il crossplay con uno o più sistemi differenti. Giochi PS5 con il pieno supporto al crossplay I seguenti titoli PS5 garantiscono un completo supporto al crossplay con tutte le altre piattaforme: Battlefield 2042: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Call of Duty: Black Ops Cold War: PS5, PS4,Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Call of Duty: Warzone PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Chivalry II: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Dauntless: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Destiny 2: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

Dirt 5: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC

Fortnite: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, iOS, Android

Godfall: PS5, PS4

Hunter’s Arena: Legends: PS5, PS4, PC

Knockout City: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch

MLB The Show 21: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One

Operation: Tango: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC

Quake: PS4, PS5, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Rogue Company: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch

Temtem: PS5, Xbox Series X, PC

Watch Dogs Legion: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC (in arrivo nel 2021)

Worms Rumble: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC

XDefiant: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC Giochi PS5 con supporto parziale al crossplay Questa lista riguarda invece quei giochi PS5 con il crossplay limitato solo a specifiche piattaforme: Aliens – Fireteam Elite: PS5, PS4

Marvel’s Avengers: PS5, PS4

Mortal Kombat 11: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X

Nioh 2 Remastered: PS5, PS4

PUBG: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X

Tannenberg: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X

Verdun: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X

War Thunder: PS5, PS4

Wreckfest: PS5, PS4 Entrambe le liste non sono attualmente molto ampie, ma con grande probabilità sono destinate ad aumentare ulteriormente nel prossimo futuro, con l'uscita di altre produzioni con componenti multiplayer online.