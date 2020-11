Giochi PS5: tutti i titoli in offerta per il Black Friday

In occasione del Black Friday, il periodo dell'anno più atteso dai cacciatori di sconti, Sony ha lanciato una nuova ondata di offerte sul PlayStation Store. A rendere le cose ancora più interessanti ci pensa l'inclusione di un bel po' di sconti sui giochi per PS5.

Tra i numerosi prodotti digitali proposti a prezzo scontato sul PlayStation Store ci sono anche alcuni titoli in grado di sfruttare la potenza aggiuntiva di PlayStation 5: è il caso, ad esempio, di Watch Dogs Legion, che ha accompagnato il lancio della console, ma anche di titoli come Borderlands 3 e No Man's Sky, che pure essendo usciti negli anni scorsi su PS4 hanno ricevuto degli aggiornamenti gratis per PlayStation 5.

Giochi PS5 & PS4 scontati su PlayStation Store

Watch Dogs Legion - 45,49 euro

Watch Dogs Legion Gold Edition - 74,99 euro

No Man's Sky - 24,99 euro

Borderlands 3 - 19,59 euro

WRC 9 FIA World Rally Championship - 29,99 euro

WRC 9 FIA World Rally Championship Deluxe Edition - 34,99 euro

Maneater - 25,99 euro

FIFA 21 Beckham Edition - 38,49 euro

FIFA 21 Champions Edition - 39,59 euro

FIFA 21 Ultimate Edition - 49,99 euro

Madden NFL 21 - 38,49 euro

Madden NFL 21: Deluxe Edition - 39,59 euro

Madden NFL 21: MVP Edition - 49,99 euro

L'acquisto di ognuno dei giochi sopra elencati dà diritto ad entrambe le versioni del gioco, sia per PlayStation 4, sia per PS5. Le offerte del Black Friday saranno attive sul PlayStation Store fino al primo dicembre, pertanto avete tempo a sufficienza per scegliere cosa acquistare. Avete già messo gli occhi su qualcosa?