Quanti giochi ci sono per PS5? Tutte le uscite da Demon's Souls a Godfall

PlayStation 5 è arrivata da poche settimane sul mercato, e per molti giocatori risulta essere ancora introvabile. La console di nuova generazione di casa Sony può tuttavia già contare su una libreria di giochi di tutto rispetto, destinata ad allargarsi notevolmente nei prossimi anni con numerosi titoli già annunciati e in lavorazione.

Se siete curiosi di sapere quanti giochi sono attualmente disponibili su PS5, allora siete nel posto giusto. Innanzitutto, bisogna fare un'importante premessa. PlayStation 5 in grado di far girare la quasi totalità degli oltre 4.000 giochi per PlayStation 4 (sono molte poche le eccezioni), quindi virtualmente possiede già una libreria sterminata. Per questo conteggio, tuttavia, abbiamo preso in considerazione solamente i giochi sviluppati appositamente per PS5 e quelli che hanno ricevuto un upgrade grafico ufficiale.

Detto ciò, al momento PlayStation 5 offre una libreria composta da 41 giochi, ovvero:

Assassin's Creed Valhalla Astro's Playroom Borderlands 3 Bugsnax Call of Duty Black Ops Cold War Concept Destruction Dead By Daylight Demon's Souls Devil May Cry 5 Special Edition DiRT 5 Fortnite Godfall Goonya Fighter: Purupuru Shokkan Edition Haven Immortals Fenyx Rising Just Dance 2021 Jydge King Oddball Maneater Marvel's Spider-Man Miles Morales Marvel's Spider-Man: Remastered (incluso solo in Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition) Mortal Kombat 11 NBA 2K21 No Man's Sky Observer System Redux Overcooked! All You Can Eat The Pathless Planet Coaster Console Edition Poker Club Sackboy Una Grande Avventura Spacelords Spirit of the North: Enhanced Edition Tesla Force Tom Clancy's Rainbow Six Siege Undead Horde Watch Dogs Legion Warframe Warhammer: Chaosbane War Thunder Worms Rumble WRC 9

*In grassetto le esclusive

Questo, però, è solo l'inizio. Nel momento in cui vi scriviamo ci sono altri 128 giochi in sviluppo e già annunciati per PlayStation 5, alcuni già in uscita tra pochi giorni: gli aggiornamenti grafici di FIFA 21 e Destiny 2, ad esempio, arrivano rispettivamente il 4 e l'8 dicembre, mentre l'attesissimo Cyberpunk 2077 esce il 10 dicembre. Il futuro di PS5, quindi, appare decisamente roseo!