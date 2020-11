Giochi PS5 sui vecchi Game Boy: uno YouTuber è riuscito nell'impresa

Ora che PlayStation 5 è finita tra le mani di molti videogiocatori, c'è chi sta effettuando degli strani esperimenti con la console di nuova generazione targata Sony. Tra questi troviamo anche lo YouTuber The Retro Future, che è riuscito nell'intento di far girare le esclusive PS5 su alcuni vecchi Game Boy Advance.

Per la precisione, il giovane YouTuber ha pubblicato un video nel quale possiamo vedere come riesca a giocare senza particolari problemi a Marvel's Spider-Man Miles Morales e ad Astro's Playroom (gioco preinstallato su tutte le console) prima su un Game Boy Micro e poi su un Game Boy Advance. Per portare a termine questo complesso compito è stato richiesto l'acquisto di una serie di accessori extra molto costosi a causa della loro scarsa reperibilità e grazie ai quali è possibile collegare le vecchie console come GameCube, Xbox e PS2 ad un qualsiasi Game Boy Advance. Collegando questo dispositivo ad un adattatore, The Retro Future è riuscito quindi a sfruttare gli schermi delle console portatili Nintendo come se fossero dei normalissimi televisori.

Prima di lasciarvi al filmato, in cui vengono spiegati i vari passaggi da seguire per ottenere un risultato simile