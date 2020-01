Tutti i giochi PS5 e Xbox Series X annunciati fino ad oggi in un video

PlayStation 5 e Xbox Series X usciranno alla fine dell'anno, in attesa di saperne di più su data di uscita, prezzo e specifiche delle due console facciamo il punto della situazione sui giochi PS5 e Xbox Series X ufficialmente annunciati fino ad oggi, non tenendo in considerazione rumor e speculazioni.

Due i giochi confermati per Xbox Series X e destinati probabilmente a uscire entrambi al lancio: Senua's Saga Hellblade 2 e Halo Infinite. Il primo è il sequel del pluripremiato Hellblade Senua's Sacrafice, presentato con uno spettacolare trailer ai The Game Awards 2019 mentre il secondo è il nuovo episodio di una delle serie simbolo di Xbox, pronta a tornare a cinque anni dal lancio di Halo 5 Guardians.

L'unico gioco annunciato per PlayStation 5 è invece Godfall, anche questo presentato ai TGA di dicembre e in arrivo presumibilmente a fine anno su PS5 e PC, non è escluso in ogni caso un lancio previsto nel corso del 2021.

Sappiamo inoltre che Ubisoft ha rinviato tre giochi per poterli pubblicare (anche) su PlayStation 5 e Xbox Series: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters. Spazio infine a The Lords of the Rings Gollum, la cui uscita però è decisamente più lontana nel tempo, al momento fissata nel 2021.