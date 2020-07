I giochi PS5 e Xbox Series X costeranno di più? Un sondaggio offre risultati imprevisti

Dalle pagine del suo profilo Twitter, l'ormai celebre analista Daniel Ahmad ha indetto un sondaggio per scoprire che cosa ne pensa la community dell'eventuale aumento del prezzo dei giochi PS5 e Xbox Series X.

Riallacciandosi alla notizia dell'aumento di prezzo di NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X, l'analista senior di Niko Partners conosciuto tra gli appassionati di videogiochi con il suo nickname "ZhugeEX" ha sottoposto ai suoi numerosi follower una domanda ben precisa: "Quale sarebbe la tua reazione sapendo che i giochi nextgen potrebbero costare 69 dollari?".

La risposta ricevuta dai circa 13.000 utenti di Twitter che hanno partecipato al sondaggio ha delineato una situazione quantomai imprevista: "solo" il 50,3% ha infatti scelto la risposta più ovvia e, se vogliamo, più "naturale", ossia quella che l'aumento di dieci euro/dollari del prezzo dei videogiochi nextgen li renderebbe "troppo costosi".

Il restante campione rappresentativo dei fan di videogiochi che ha partecipato all'iniziativa social di Ahmad ha deciso di rispondere che questo sovrapprezzo "varrà il costo speso" (21,3% del totale) o di esprimersi con la laconica espressione in inglese "Nice" (28,4%), interpretabile sia in maniera ironica che come un'accettazione dell'aumento dei costi di sviluppo dei titoli tripla A (ma non solo) e quindi del sempre più probabile rincaro del prezzo dei videogiochi nextgen. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.