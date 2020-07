Giochi PS5 e Xbox Series X: diremo addio ai 30fps? Digital Foundry è scettico

Prendendo spunto dall'analisi del trailer di annuncio di Marvel's Spider-Man Miles Morales, il team di Digital Foundry è intervenuto nella discussione della community sull'eventuale addio dei giochi a 30fps su PS5 e Xbox Series X.

A esporre il parere del collettivo di Digital Foundry ci pensa Richard Leadbetter: dalle pagine di Eurogamer.net, il Technology Editor dell'esperto team di DF esordisce affermando che "oltre alla bontà dei giochi nextgen, nel corso dell'ultimo evento di PlayStation 5 è emerso un aspetto chiave ed è quello che lo standard per console dei giochi a 30fps non è affatto destinato a diventare un ricordo del passato. In realtà, l'evidenza suggerisce che i 30fps saranno un obiettivo prestazionale alla base della maggior parte degli impressionanti titoli first party mostrati da Sony. All'apparenza si tratta di un elemento di differenza tra PS5 e Xbox Series X. Pur sottolineando che gli sviluppatori potranno utilizzare come desiderano la potenza della console, Microsoft ha spesso parlato dei 60fps come obiettivo di progettazione per la prossima generazione e ha discusso dell'idea sui giochi a 120fps in alcuni scenari legati all'arrivo dei display HDMI 2.1".

Sempre a detta del boss di Digital Foundry, quello dei titoli a 30fps rimarrà uno standard anche per il framerate dei giochi PS5 e Xbox Series X, specie nella fase di transizione tra questa e la prossima generazione: "Molti sviluppatori hanno già confermato la presenza nei loro giochi nextgen di una doppia opzione che possa prediligere la fedeltà grafica o il framerate e credo che questa sia l'opzione ottimale, specie nella fase crossgen. Rispetto alla situazione attuale, d'altronde, è facile spremere quelle risorse hardware offrendo un'opzione per l'aumento del framerate. [...] Il fatto che stiamo assistendo a titoli che girano a 30 fps non significa che l'architettura Zen 2 non rappresenti un punto di svolta e se uno sviluppatore vuole davvero puntare ai 60fps per i propri progetti, è difficile credere che la CPU sarà un fattore limitante come lo è sui sistemi attuali".

Nel concludere il suo intervento, Leadbetter spiega che ci vorrà del tempo prima che le software house sviluppino motori grafici che consentano di aumentare il framerate a parità di risorse di sistema impiegate, come avvenuto in passato per serie come Battlefield, Gran Turismo o Call of Duty o con i giochi sviluppati tramite il RE Engine di Capcom.