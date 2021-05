Ci sono più giochi per PS5 o Xbox Series X? Quale console ha più giochi

Le due console next-gen sono arrivate da diversi mesi ormai, e il loro lancio è stato segnato da problemi di scorte per PS5 e Xbox Series X/S, un problema che affligge anche le GPU e tantissimi altri prodotti di elettronica di consumo.

Nell'acquistare una console ci sono alcune cose da tenere in conto, e dal momento che molti di voi probabilmente ancora non ne hanno una, potrebbe essere utile sapere quale delle due possiede più giochi.

Sotto il profilo tecnico, si tratta di due ottime macchine, con capacità grafiche piuttosto simili. La PlayStation 5 offre più novità dal punto di vista del controller (il DualSense è stata una vera rivoluzione nel modo di concepire e usare un pad da gioco), ma quale delle due console offre un palco giochi più ampio? Microsoft e Sony, oltre a dotare le proprie console di un design molto diverso, seguono filosofie differenti per quanto riguarda l'approccio alla next-gen. Microsoft, infatti, preferisce dedicarsi giusto a una manciata di esclusive, traendo vantaggio dalla condivisione dell'ambiente di gioco con l'universo PC e puntando su servizi come Xbox Game Pass e il cross-gen. Sony, invece, punta molto sui titoli first-party e le esclusive dotate di ampia risonanza, in grado di sfruttare tutto il potenziale della sua console ma anche le innovazioni apportate dal controller DualSense (anche se alcune delle prime esclusive sono approdate su PlayStation 4).

Con la recente acquisizione degli studi Bethesda, di id Software (Doom, Quake e Rage), Arkane Studios (Dishonored e Prey), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within) da parte di Microsoft, Xbox potrà vantare un accesso preferenziale a tutti i titoli sviluppati e pubblicati da tali software house, portando dalla sua parte una fetta piuttosto ampia di videogiocatori, soprattutto quelli che non sono dotati di un computer da gaming. Un altro titolo in grado di appesantire il piatto della bilancia in favore di Xbox è Halo Infinite, l'atteso seguito della serie che ha accompagnato il lancio e il successo della prima console Microsoft. Tutti questi giochi saranno inclusi nel servizio di abbonamento e avranno una priorità su Xbox X/S.

Per finire, Xbox Series X offre anche la retrocompatibilità con il catalogo di giochi di tutte le precedenti console Microsoft. Se avete giochi per la prima Xbox, Xbox 360 e Xbox One, con molta probabilità questi potranno funzionare anche su Series X, soprattutto se fanno parte della libreria di Xbox One.

Per quanto riguarda il lato PlayStation, proprio quest'ultimo punto della retrocompatibilità segna uno svantaggio rispetto alla concorrente Xbox: potrete giocare su PS5 a molti titoli risalenti all'era PS4, ma non a quelli più vecchi di PS3 e PS2. Grazie alla PlayStation Plus Collection potete avere, gratis, ben 20 dei migliori giochi usciti su PS4., tra cui Bloodborne, God of War e Uncharted 4. Il lancio di PS5 è stato un successo grazie alle esclusive Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls; il primo dei due ha addirittura incassato più di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. The Last of Us 2 è un altro cavallo di battaglia della PS5, disponibile anche su PS4, e siamo anche in attesa del seguito di God of War, annunciato diversi mesi fa con un reveal trailer, di Ratchet&Clank Rift Apart e di Horizon: Forbidden West.

Insomma, è difficile stabilire un primato, in termini numerici, di una console su un'altra; quel che è certo è che entrambe hanno moltissimo da offrire, soprattutto negli anni a venire, e che si potrebbe scegliere PS5 per le sue numerose esclusive di stampo narrativo (The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima) così come Xbox per il Game Pass e le killer app di Microsoft come Halo, Gears e Forza.