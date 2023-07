Giochi PSP bellissimi anche senza il graficone: ci avete giocato?

Nel corso del suo ciclo vitale abbiamo visto giochi PSP con una grafica da PS2, a riprova delle grandi potenzialità della prima console portatile Sony. Ma la PSP ha offerto anche diverse produzioni di elevata qualità anche senza magari possedere il proverbiale "graficone".

Di seguito vi elenchiamo cinque tra i più bei giochi disponibili su PSP che impressionano anche senza possedere il comparto tecnico all'avanguardia di opere come God of War Ghost of Sparta o Metal Gear Solid Peace Walker:

Grand Theft Auto Chinatown Wars

A differenza degli altri due giochi della serie pensati per PSP, Liberty City Stories e Vice City Stories, che provano a ricalcare lo stile visivo dei giochi per console maggiori, GTA Chinatown Wars è un porting della versione Nintendo DS tecnicamente potenziato ma comunque lontano dai risultati raggiunti dagli altri due titoli della sua serie di appartenenza. Eppure, con la sua visuale dall'alto e con uno stile di gioco a suo modo originale all'interno della serie, Chinatown Wars riesce a rivelarsi anche più interessante dei suoi "fratelli" e si pone come un gioco imperdibile anche sulla piattaforma Sony.

Final Fantasy Tactics The War of the Lions

Versione aggiornata dell'originale Final Fantasy Tactics visto sulla prima PlayStation, Final Fantasy Tactics The War of the Lions si presenta come una versione visivamente aggiornata dell'opera originale che tuttavia non ha la pretesa di sfruttare appieno le capacità di PSP. Poco importa però, dato che la grafica è perfettamente funzionale al tipo di gioco proposto: un RPG Tattico profondo e sofisticato, tra i migliori disponibili sulla piattaforma Sony.

LocoRoco

Sia il primo LocoRoco che il suo diretto seguito sono tra le produzioni più originali ed inconsuete mai apparse su PSP, e grazie alla loro semplicità vincente non solo nel gameplay ma anche nel comparto grafico sono riusciti a fare breccia nel cuore dei giocatori. Uno stile coloratissimo e stravagante fa quanto basta per rendere memorabile LocoRoco, senza il bisogno di ricorrere a chissà quali prodigi tecnici.

Lumines

Lumines è forse il Puzzle Game più significativo tra quelli comparsi sull'handheld della compagnia nipponica: oltre ad offrire un concept fresco ed originale, l'opera targata Q Entertainment stupisce per un accompagnamento musicale psichedelico condito da una grafica minimale ma dannatamente suggestiva che conquista immediatamente le attenzioni degli amanti del genere. Bastano questi ingredienti per rendere Lumines uno dei giochi più grandi offerti dalla PSP.

Patapon

Uno degli esperimenti più particolari prodotto da Sony negli anni 2000, un curioso mix tra Strategico e Rhythm Game talmente efficace da incollare subito allo schermo il giocatore senza più farlo andare via. E proprio come il già citato LocoRoco creato dal Japan. Studio di Sony, anche Patapon conquista il pubblico con uno stile minimalista ma efficace, perfettamente appropriato alle meccaniche proposte dalla serie. Ancora una volta, la semplicità si rivela vincente quando realizzata con grande stile e dedizione.

