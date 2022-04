Sono passati quasi 20 anni dall'esordio di Ratchet & Clank: era infatti il 4 novembre del 2022 quando il capostipite della serie firmata Insomniac Games fece il suo esordio su PlayStation 2 negli Stati Uniti, arrivando quattro giorni dopo anche sul suolo europeo. Da allora il franchise è andato avanti senza sosta.

Con ormai due decenni di onorata carriera alle spalle, vi siete mai chiesti quanti giochi di Ratchet & Clank esistono? Del resto si tratta di uno dei brand più prolifici in forza a Sony, con uscite di diversi episodi principali e spin-off un po' su tutte le piattaforme del colosso giapponese: non solo PS2, ma anche PS3, PS4, PS5, PSP e PS Vita, senza disdegnare nemmeno un paio di comparse su sistemi mobile.

Ebbene, dal 2002 ad oggi sono ben 17 i videogiochi dedicati al dinamico duo di Insomniac, con l'ultimo, Ratchet & Clank Rift Apart, arrivato su PS5 nel 2021. Ecco di seguito la lista completa di tutti i titoli, compreso l'anno di debutto e le console di appartenenza:

Ratchet & Clank - PS2, 2002

Ratchet & Clank 2: Locked and Loaded - PS2, 2003

Ratchet & Clank 3 - PS2, 2004

Ratchet Gladiator - PS2, 2005

Ratchet & Clank: Going Mobile - Sistemi mobile, 2005

Ratchet & Clank: Size Matters - PS2, PSP, 2007

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction - PS3, 2007

Secret Agent Clank - PS2, PSP, 2008

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty - PS3, 2008

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time - PS3, 2009

Ratchet & Clank: All 4 One - PS3, 2011

Ratchet & Clank Collection - PS3, PS Vita, 2012

Ratchet & Clank: Q-Force - PS3, PS Vita, 2012

Ratchet & Clank: Before the Nexus - Sistemi mobile, 2013

Ratchet & Clank Nexus - PS3, 2013

Ratchet & Clank (2016) - PS4, 2016

Ratchet & Clank: Rift Apart - PS5, 2021

Da non dimenticare inoltre l'uscita di un omonimo film cinematografico, uscito nel 2016 in concomitanza con il tie-in per PlayStation 4. Al momento non è chiaro se e quando la serie andrà avanti, considerati gli impegni di Insomniac con altri grossi titoli del calibro di Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine, tuttavia è altamente probabile che nei prossimi anni sentiremo ancora parlare dei due iconici eroi, alle prese magari con un'altra, incredibile avventura attraverso lo spazio.

