Quanti giochi ha regalato l'Epic Games Store finora?

Per i giocatori PC sono ormai da tempo una consuetudine i giochi in regalo dall'Epic Games Store, che ogni settimana offre sempre nuovi titoli gratis con cui intrattenersi. Ma da quando il negozio digitale di Epic Games ha dato il via a quest'iniziativa, quanti titoli sono stati regalati agli iscritti?

A dare la risposta è stato ipax11, che ha raccolto ogni singolo gioco offerto dall'Epic Games Store a partire dal 12 dicembre 2018 e fino ad oggi. In totale finora sono 401 i singoli giochi regalati, non contando doppioni: il primissimo titolo dato in regalo fu Subnautica, mentre nel momento in cui scriviamo i più recenti della lista sono GigaBash e Predecessor, che saranno disponibili per il download gratuito dal 7 dicembre 2023 e fino al 14 dello stesso mese. Attualmente Jitsu Squad e Mighty Force Federation sono in regalo su Epic Games Store, e resteranno a disposizione fino al prossimo 7 dicembre.

Nel grosso elenco messo a punto, ipax11 ha fatto anche alcune distinzioni, evidenziando ad esempio i giochi regalati più volte nel corso degli anni e dunque non contandoli nel totale, oltre la presenza anche di raccolte comprensive di più titoli al loro interno (si pensi ad esempio a Samurai Shodown NeoGeo Collection, dotata di sette giochi). Nel corso degli anni, infine, sono stati offerti anche 12 espansioni/DLC.

I numeri già adesso sono impressionanti, ed Epic Games non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi: largo dunque a tanti altri giochi gratis nell'arco delle prossime settimane, mesi e anni!