Quali sono i giochi di Resident Evil meno conosciuti? Uno è per Game Boy Color!

Sin dal suo esordio su PlayStation nel 1996, la serie di Resident Evil è andata avanti senza sosta tra nuovi capitoli, spin-off e riedizioni varie, ai quali tra poco si aggiungerà l'attesissimo Resident Evil Village. Ma con una simile produzione senza sosta, qualche episodio si è sicuramente perso per strada.

Per ogni nuovo esponente della serie regolare, a cui si aggiungo anche gli spin-off più pubblicizzati come ad esempio i due Resident Evil Revelations, ce ne sono diversi altri che sono stati dimenticati nel tempo, all'ombra dei migliori esponenti del franchise horror firmato Capcom. Un motivo, a dire il vero, potrebbe essere facilmente intuibile: chi più e chi meno, tali giochi non sono riusciti a distinguersi per qualità, risultando al contrario produzioni ben poco memorabili. Di seguito, ecco alcuni dei giochi meno conosciuti di Resident Evil.

Resident Evil Survivor

Ultimo esponente ad arrivare su PlayStation e primo spin-off in assoluto relativo al brand, Resident Evil Survivor provava a combinare le tipiche atmosfere della serie con una visuale in prima persona e il supporto alla pistola ottica di Namco, la GunCon. Il risultato finale fu però un disastro in termini di giocabilità e longevità. È il primo capitolo di una vera e propria sotto-serie denominata Gun Survivor, conclusasi nel 2003 con Resident Evil: Dead Aim.

Resident Evil Gaiden

Per quanto sconosciuto, è un titolo a suo modo simbolico: è il primo Resident Evil a uscire in versione portatile nonché il primo ad apparire su una console Nintendo, precisamente il Game Boy Color. Date le ovvie limitazioni tecniche, Capcom sperimenta alcune meccaniche inedite, come la visuale dall'alto e un sistema di combattimento in prima persona che richiede di premere il pulsante A al momento opportuno per mandare a segno il colpo. Nonostante si apprezzi il tentativo di voler creare un RE portatile, la scarsa qualità di Resident Evil Gaiden lo fa finire presto nel dimenticatoio.

Resident Evil Outbreak File 2

Se il primo capitolo aveva avuto un certo seguito per essere stato il primo RE incentrato sul multiplayer cooperativo online (ma solo in Giappone e Stati Uniti), Resident Evil Outbreak File 2 è rimasto invece nell'ombra. I motivi sono diversi: oltre ad essere uscito in contemporanea alla versione PS2 di Resident Evil 4, Outbreak 2 era un semplice aggiornamento del predecessore, dal quale riprendeva pregi e difetti. Così è passato inosservato, sebbene il primo scenario ambientato nello zoo di Raccoon City meritava davvero di essere giocato, anche solo per provare l'ebbrezza di essere inseguiti da un elefante zombificato.

Resident Evil The Mercenaries 3D

Una sorta di tech demo per 3DS realizzata da Capcom per sperimentare le caratteristiche della console portatile Nintendo. Come si intuisce dal nome, il gioco è completamente incentrato sulla modalità Mercenari vista nei RE dal quarto al sesto capitolo, seppur strutturata a missioni. Se già l'idea di vedere un gioco intero basato su una modalità extra dei giochi principali non risultava allettante, non mancarono nemmeno le polemiche: era impossibile cancellare i propri salvataggi, escamotage pensato da Capcom per contrastare il mercato dell'usato mai più replicato.

Resident Evil Umbrella Corps

Sparatutto tattico incentrato sul multiplayer, Umbrella Corps si è rivelato un insuccesso di critica e pubblico ed è stato dimenticato molto velocemente a causa dei gravi difetti che minavano ogni aspetto, sia sul versante ludico che su quello tecnico. Ironia vuole che sia stato proprio con questo titolo che Capcom ha celebrato il ventesimo anniversario di Resident Evil. Se volete scoprire perché si è trattato di un compleanno infelice, eccovi la nostra recensione di Umbrella Corps.