I giochi di Resident Evil che forse non conoscete: ve lo ricordate Dead Aim?

Iniziata nel 1996 sulla prima PlayStation, la serie di Resident Evil è diventata una delle più importanti e longeve del panorama videoludico. Nel corso degli anni sono stati realizzati decine di giochi incentrati sul franchise Capcom tra capitoli principali, spin-off e remake, alcuni tra l'altro ben poco conosciuti.

E mentre Resident Evil 4 Remake ha già raggiunto quota 4 milioni di copie distribuite ponendo le basi per divenire uno degli episodi più popolari del brand, facciamo intanto un tuffo nel passato e andiamo a riscoprire cinque Resident Evil che forse non avete mai giocato, passati in sordina tra una grossa uscita e l'altra.

Resident Evil Gaiden - 2001

L'unico gioco della serie ad essere mai apparso ufficialmente su un qualunque Game Boy, e con tutta probabilità uno dei meno noti dell'intero brand. Resident Evil Gaiden arrivò su Game Boy Color in un periodo in cui la console era già sul viale del tramonto e pronta a lasciare definitivamente spazio al suo successore, il Game Boy Advance in commercio già da qualche mese. Pur non avendo ottenuto grandi consensi di critica e pubblico, questo spin-off non canonico provava a replicare in chiave 8-bit le atmosfere e le meccaniche tipiche della serie classica, con una visuale dall'alto durante l'esplorazione ed un'impostazione in prima persona durante i combattimenti.

Resident Evil Dead Aim - 2003

Ultimo episodio di Gun Survivor, Resident Evil Dead Aim fece il suo esordio su PlayStation 2 ponendosi come il titolo più sofisticato di questa specifica serie, alternando esplorazione in terza persona e scontri in prima persona con tanto di supporto alla pistola ottica. Nonostante atmosfere intriganti ed un'ambientazione affascinante (il gioco è ambientato principalmente su una nave da crociera dell'Umbrella), Dead Aim non riuscì a lasciare il segno anche a causa di una longevità davvero troppo breve.

Resident Evil Outbreak File 2 - 2004

L'originale Resident Evil Outbreak fu il primo gioco del brand ad offrire il gioco online cooperativo, oltre a farci esplorare numerosi scenari di Raccoon City in piena epidemia di Virus T. Nonostante un'accoglienza un po' tiepida, il gioco riuscì comunque ad attirare l'attenzione portando poi all'avvento di un secondo episodio, pubblicato in tutto il mondo a cavallo tra il 2004 ed il 2005 su PS2. Tuttavia, complice anche la mancanza di reali novità rispetto al predecessore, Resident Evil Outbreak File 2 passò piuttosto inosservato, soprattutto in Europa, dove uscità quasi a ridosso della conversione PS2 di Resident Evil 4. Il gioco andrebbe comunque riscoperto anche solo per il suo primo livello, ambientato nello zoo di Raccoon City infestato da animali zombificati di ogni genere.

Resident Evil Deadly Silence - 2006

Distribuito su Nintendo DS nei primi mesi del 2006, Resident Evil Deadly Silence è di fatto un porting del capostipite originale seppur arricchito con diversi nuovi contenuti. La presenza della Modalità Rinascita permette di affrontare gli orrori di Villa Spencer attraverso nuovi enigmil combattimenti ed impostazioni pensati per sfruttare appieno il doppio schermo della console Nintendo, oltre ad offrire una modalità multiplayer competitiva con protagonisti tutti gli agenti S.T.A.R.S. Per il resto era lo stesso gioco già amato su PlayStation ed altre piattaforme, ma l'idea di poterlo giocare in portabilità faceva la differenza.

Resident Evil The Mercenaries 3D - 2011

Uno spin-off totalmente incentrato sulla celebre Modalità Mercenari vista nei giochi principali di Resident Evil. L'idea di costruire un gioco intero su un'opzione secondaria poteva essere un azzardo e, infatti, non ha attirato grosse attenzioni nonostante una discreta abbondanza di sfide e contenuti. All'epoca della sua uscita generò alcune controversie per l'impossibilità di cancellare i salvataggi di gioco, rendendolo di fatto ben poco appetibile per il mercato dell'usato. Al suo interno conteneva inoltre una breve demo di Resident Evil Revelations, che sarebbe poi arrivato su 3DS nel 2012.

Li avete giocati all'epoca oppure questi giochi vi sono sfuggiti? Scopriamo infine qual è il miglior gioco di Resident Evil tra tutti quelli pubblicati in oltre 25 anni di storia.