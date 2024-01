I giochi retail più venduti in Europa del 2023: EA Sports FC 24 guida la top 3 in Italia

Dopo aver conquistato la classifica UK di dicembre, EA Sports FC 24 si piazza in cima alla classifica globale dei giochi retail più venduti in Europa al termine del 2023. La simulazione calcistica di Electronic Arts, pur priva della licenza FIFA, supera le vendite di Hogwarts Legacy e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Tra le tante classifiche in cui primeggia, EA Sports FC 4 occupa la prima posizione anche in quella italiana. La nostra top 3, a dirla tutta, è dominata dalle simulazioni calcistiche, in quanto presente anche FIFA 23 che raggiunge un ottimo terzo posto alle spalle di Hogwarts Legacy.

Gli stessi titoli sopracitati appiano in numerose classifiche europee, ma non mancano le eccezioni: Super Mario Bros. Wonder è nelle top 3 di Austria, Francia, Spagna, Svizzera e Svezia; Marvel's Spider-Man 2 al terzo posto in Repubblic Ceca; NHL 24 al primo posto in Finlandia; e l'imperituro GTA V al terzo posto in Slovenia. Considerando che l'ascesa del mercato digitale si è tutt'altro che arrestata, questo non ci fornisce un quadro esatto del mercato videoludico in Europa, tuttavia si tratta di dati interessati per analizzare l'andamento di alcuni giochi nei vari paesi del Vecchio Continente. Potete consultare tutte le top 3 europee stilate secondo i dati di Gfk seguendo questo indirizzo.