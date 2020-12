Quanti giochi ci sono su Roblox, il gioco mobile che ha spopolato nel 2020

Roblox è una piattaforma di creazione di giochi che consente ai giocatori di creare i propri giochi utilizzando il suo motore proprietario, Roblox Studio. Dal 2006, anno di pubblicazione, il gioco ha guadagnato sempre più successo e attirato masse sempre più grandi di giocatori.

Grazie alla facilità e immediatezza con cui i giocatori possono dar sfogo all'immaginazione, creando e inventando i loro mondi con i loro giochi personalizzati all'interno, le ricompense, gli oggetti estetici e il resto, sono ormai più di 40 milioni i giochi che si possono trovare all'interno di Roblox.

Uno degli sviluppatori del gioco, un certo Beeism, parla dei motivi del successo di questa piattaforma di creazione virtuale online: "In Roblox Studio, sentivo che creare giochi era qualcosa che potevo fare. Non avevo alcuna esperienza precedente in game design. È davvero facile da usare".

Per dare vita ai giochi, gli sviluppatori utilizzano il linguaggio di programmazione Lua. Il codice del gioco dice a tutte le parti del gioco come comportarsi quando i giocatori interagiscono nei vari contesti. Altro numero da capogiro: ogni giorno vengono caricati circa 30.000 nuovi giochi su Roblox, anche se molti di loro non sono giochi tradizionali con uno scopo o una fine precisi. Alcuni, come Fashion Famous, sono giochi competitivi veloci in cui i giocatori votano per un vincitore. In altri giochi, come MeepCity di Binello, potrebbe non esserci affatto un obiettivo. I giocatori escono e chattano mentre progettano case, frequentano una scuola virtuale o addirittura lavorano in una pizzeria. Questa versatilità è ciò che fa sì che sviluppatori come Beeism tornino a Roblox. "La possibilità di infinite possibilità: posso fare qualsiasi cosa", dice. "Posso creare qualsiasi mondo voglio ed essere qualsiasi cosa voglio essere."

Sarà normale quindi che, durante quest'anno, Roblox abbia superato i 2 miliardi di dollari in entrate soltanto nella sua versione mobile!