Quanti giochi ci sono su Roblox? Il numero è incredibile, vi sorprenderà

Sin dal suo inizio nel 2006, la piattaforma social Roblox si è ampliata sempre di più anno dopo anno, attirando l'attenzione di centinaia di milioni di utenti grazie alla sua sconfinata offerta in termini di giochi con cui intrattenersi.

Il numero di titoli presenti nella creazione di Roblox Corporation è cresciuto a dismisura con il passare degli anni, ed ancora oggi continuano ad essere creati ed inseriti nuove produzioni con le quali intrattenersi. A questo punto viene spontaneo domandarselo: quanti giochi sono presenti su Roblox? Dare una risposta chiara e definita non è semplice non essendoci numeri dettagliati al riguardi, tuttavia all'alba del 2023 si stima che sulla piattaforma siano presenti oltre 40 milioni di giochi con cui intrattenersi assieme ad utenti provenienti da tutto il mondo.

In questa lista infinita ce ne sono comunque alcuni divenuti veri e propri simboli di Roblox: si pensi ad esempio a titoli come Adopt Me!, Brookhaven, Jailbreak, MeepCity e Royale High, giusto per citare alcuni nomi tra le produzioni originali disponibili nel servizio. Trattandosi di una realtà volta a connettere tra loro persone di tutto il mondo, la larga maggioranza dei giochi sono di stampo MMO, sebbene su Roblox siano presenti produzioni di qualunque genere ed ibrido possibile, per un'offerta letteralmente sconfinata.

A tal proposito, scopriamo l'FPS multiplayer Frontlines su Roblox, dallo stile simile a Call of Duty. Inoltre, su Roblox è arrivata l'IA generativa, con la quale basta scrivere cosa si ha in mente per dare vita a nuovi giochi.