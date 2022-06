Solo giochi sci-fi e horror al Summer Game Fest di Keighley? I social Xbox ci scherzano su

I curatori dei profili social di Xbox hanno ironizzato sui tanti videogiochi sci-fi e horror presentati da Geoff Keighley con le World Premiere e i tanti annunci del Summer Game Fest del 9 giugno.

Con un sarcastico sondaggio lanciato su Twitter, quei mattacchioni del profilo ufficiale di Xbox hanno invitato tutti gli spettatori del Summer Game Fest Live a condividere un proprio parere sulle tipologie di titoli maggiormente apprezzate durante lo spettacolo di Keighley.

Le opzioni proposte dal team social di Xbox si limitano scherzosamente ai soli generi 'fantascienza', 'horror' e 'fantascienza horror', con l'aggiunta ironica di un più generico 'videogiochi' accompagnato dall'emote di un cuore verde in rappresentanza dei titoli destinati ad approdare su console verdecrociate.

L'ironica iniziativa social del canale Twitter di Xbox, in effetti, non fa che evidenziare l'oggettiva predominanza dei videogiochi di genere horror e sci-fi nella scaletta delle World Premiere dell'ultimo spettacolo approntato da Geoff Keighley. In tal senso, citiamo ad esempio l'annuncio di Aliens Dark Descent, il primo gameplay The Callisto Protocol, il trailer di Witchfire e il filmato del redivivo Routine, oppure le finestre multimediali aperte sugli universi a tinte horror e sci-fi di giochi come il thriller Fort Solis, l'RTS Stormgate, Warhammer 40k Darktide, The Quarry, Nightingale e Outriders Worldslayer, per tacere della "sorpresa" finale del reveal di The Last of Us Part 1.