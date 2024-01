5 giochi scomparsi nel nulla, ma noi li aspettiamo ancora

Sviluppare un videogioco non è affatto facile, specialmente quando i budget lievitano oltremisura. È un processo lungo e dispendioso che richiede anni di impegno e una forza lavoro considerevole, tuttavia bisogna ammettere che alcuni si fanno attendere ben più del previsto: che fine hanno fatto questi cinque videogiochi?

Metroid Prime 4

È trascorsa un'intera generazione dal suo annuncio: era il giugno del 2017 e Nintendo Switch si era appena affacciata sul mercato. Qualcosa è evidentemente andato storto durante lo sviluppo, dal momento che nel 2019 è stato riavviato e affidato a Retro Studios. Nel frattempo sono passati altri cinque anni e riteniamo che i tempi siano ormai maturi per il debutto sulle scene. Il calendario ufficiale delle esclusive Nintendo per il 2024 si ferma all'estate, lasciando libero lo spot autunnale: e se fosse destinato ad essere occupato da Metroid Prime 4?

Perfect Dark

Annunciato nel 2020, il reboot di Perfect Dark ha subito diversi intoppi durante il suo sviluppo convincendo Microsoft ad affiancare a The Initiative (dream team che ha fondato nel 2018) i navigati ragazzi di Crystal Dynamics. Voci di corridoio raccolte da IGN USA nell'estate del 2023 hanno parlato di un progetto ancora nelle prime fasi dello sviluppo, seppur in piena lavorazione. I guai produttivi hanno evidentemente rallentato il tutto, ma continuiamo ad attenderlo speranzosi.

Hollow Knight Silksong

Ogni anno sembra quello giusto per Hollow Knight Silksong, ma ridendo e scherzando è passata un'eternità da quando è stato annunciato nel febbraio del 2019. Stiamo parlando di un intero lustro di attesa, mica poco! Dopo lo strepitoso successo del capostipite, Hollow Knight Silksong porta con sé un elevato carico di aspettative, quindi è possibile che il piccolo Team Cherry voglia assicurarsi che tutto vada per il verso giusto ritagliandosi il tempo che ritiene necessario, libero com'è dalle pressioni di mercato e dei grandi publisher. Noi, intanto, continuiamo ad aspettarlo e bramarlo.

Kingdom Hearts 4

Nell'aprile del 2022 Square Enix ha droppato la bomba annunciando Kingdom Hearts 4 con un gameplay trailer e poi si è defilata, trascorrendo i successivi due anni (o quasi) a far finta che il progetto non esiste. C'è da dire che Square Enix non è solita accavallare le campagna di marketing dei propri progetti, preferendo puntare i riflettori su una grande produzione alla volta. Con Final Fantasy 16 sul mercato dalla scorsa estate e Final Fantasy 7 Rebirth in procinto di uscire, è possibile che Kingdom Hearts 4 torni a mostrarsi nel 2024.

Everwild

Se da un lato Fable ha quantomeno dato un segno della sua esistenza mostrandosi nel trailer dell'Xbox Showcase 2023, lo stesso non può dirsi di Everwild di Rare, che secondo alcune voci di corridoio avrebbe incontrato diversi problemi durante lo sviluppo finendo addirittura per essere riavviato da zero. L'anno scorso di questi tempi abbiamo appreso che Lucid Games ha affiancato Rare per aiutarla nella lavorazione facendoci tornare un po' di ottimismo, ma ci piacerebbe ricevere qualche rassicurazione più decisa da parte della casa di Redmond.