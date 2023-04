Giochi in sconto su PC: le offerte Steam sono tutte per gli Xbox Game Studios

Accanto ai nuovi sconti settimanali di Steam, la piattaforma di Valve accoglie una speciale selezione di offerte dedicate ai titoli pubblicati dagli Xbox Game Studios.

Tra i giochi inclusi nella promozione, troviamo alcune delle gemme più interessanti prodotte dagli studi verdecrociati negli ultimi anni, da Psychonauts 2 a Pentiment, senza dimenticare produzioni terze parti come Ori and the Will of the Wisps. Presenti all'appello anche Halo: Infinite, Sea of Thieves e Age of Empires IV. In attesa di scoprire gli annunci degli Xbox Showcase di giugno , vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti disponibili su Steam nell'ambito dei saldi Xbox Game Studios:

Sea of Thieves: 2023 Edition : scontato del 50%, a 19,99 euro;

: scontato del 50%, a 19,99 euro; Age of Empires IV: Anniversary Edition : scontato del 40%, a 23,99 euro;

: scontato del 40%, a 23,99 euro; Grounded : scontato del 25%, a 29,99 euro;

: scontato del 25%, a 29,99 euro; Gears Tactis : scontato del 65%, a 13,99 euro;

: scontato del 65%, a 13,99 euro; Battletoads : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Sunset Overdrive : scontato del 75%, a 7,49 euro;

: scontato del 75%, a 7,49 euro; Halo: Infinite : scontato del 50%, a 29,99 euro;

: scontato del 50%, a 29,99 euro; Ori and the Will of the Wisps : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Psychonauts 2 : scontato del 66%, a 20,39 euro;

: scontato del 66%, a 20,39 euro; Gears 5 : scontato del 65%, a 24,49 euro;

: scontato del 65%, a 24,49 euro; Bleeding Edge : scontato del 75%, a 7,49 euro;

: scontato del 75%, a 7,49 euro; Pentiment : scontato del 33%, a 13,39 euro;

: scontato del 33%, a 13,39 euro; As Dusk Falls: scontato del 67%, a 9,89 euro;

Gli sconti a tema Xbox Game Studios resteranno attivi sino al prossimo giovedì 4 maggio 2023.