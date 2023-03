Giochi in sconto su PS4 e PS5: ecco la nuova Offerta della Settimana su PS Store

Oltre a numerosi sconti sui giochi PC e Steam Deck, la community videoludica può ora approfittare di tante nuove promozioni anche sui lidi del PlayStation Store.

Puntuale come ogni mercoledì, il negozio digitale di Sony ha infatti accolto una ricca rassegna di saldi. Tra questi ultimi, immancabile l'appuntamento con l'Offerta della Settimana, che per l'occasione vede come protagonista assoluto Borderlands 3. I giocatori desiderosi di provare in prima persona il titolo di Gearbox possono dunque approfittare di uno sconto molto interessante.

Grazie all'Offerta della Settimana, Borderlands 3: Next-Level Edition è infatti proposta a soli 8,99 euro, con una riduzione di prezzo di ben l'88%. Questa specifica versione rende il titolo accessibile sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5 e include inoltre i seguenti contenuti aggiuntivi:

Forma def. multiverso Zane;

Forma def. multiverso Amara;

Forma def. multiverso FL4K;

Forma def. multiverso Moze;

L'offerta PS Store dedicata a Borderlands 3: Next-Level Edition resterà attiva per un periodo di tempo limitato, con scadenza fissata al prossimo 23 marzo 2023. Sino ad allora, il terzo capitolo della serie Gearbox sarà disponibile a un costo decisamente inferiore rispetto al consueto prezzo di listino, fissato su PlayStation Store a 74,99 euro. Per maggiori dettagli sul titolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di Borderlands 3.