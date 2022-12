Giochi in sconto da Unieuro fino al primo gennaio: Cuphead, It Takes Two e tanti altri

Unieuro lancia i saldi solo online validi fino al primo gennaio, tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi e accessori, con una selezione di titoli in offerta per tutte le principali console. Ecco le migliori occasioni di risparmio.

Sono tanti i videogiochi in offerta sul sito di Unieuro, ad esempio citiamo Fortnite Leggende Alla Menta a 17.99 euro, Gang Beasts per Nintendo Switch a 31.99 euro, Cuphead a 34.99 euro e It Takes Two a 34.99 euro oltre a Isonzo Deluxe Edition a 34.99 euro, Matchpoint Tennis Championships a 39.99 euro e My Hero One's Justice 2 a 16.49 euro.

Continuiamo con Baldo per Nintendo Switch a 34.99 euro, Babylon's Fall a 27.49 euro, Rabbids Party Legends a 32.99 euro, Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 24.99 euro, The Dark Pictures Anthology House of Ashes a 23.99 euro, Gotham Knights Deluce Edition a 79.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 42.99 euro, No Man's Sky per PS5 a 41.99 euro, Soul Hackers 2 a 47.99 euro e Persona 5 Strikers a 54,99 euro.

In offerta anche accessori come controller wireless e cablati, cuffie, mousepad, tastiere e mouse da gaming, tutte le promozioni sono valide solo online sul sito di Unieuro fino al primo gennaio 2023.