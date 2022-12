Giochi in sconto su Xbox Series X e One: tante nuove offerte su Xbox Store

Nuovo martedì è sinonimo di nuovi sconti su Xbox Store, con il negozio digitale verdecrociato che propone una ricca ondata di promozioni su giochi e DLC per Xbox Series X|S e Xbox One.

Tra le offerte più interessanti, possiamo ad esempio segnalare una riduzione di prezzo per Assassin's Creed: Odyssey, Assassin's Creed: Valhalla - Deluxe Edition e Assassin's Creed: The Ezio Collection. Un'occasione interessante per recuperare alcuni capitoli della serie Ubisoft, in vista del ritorno delle atmosfere mediorientali di Assassin's Creed: Mirage. Spazio anche a sconti sul recente LEGO Bricktales (trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di LEGO Bricktales), Tales from the Borderlands e The Wild at Heart.



Di seguito, vi riportiamo l'elenco dei titoli attualmente in promozione su Xbox Store.

Giochi Xbox Series X|S e Xbox One in sconto

Outbreak: The Nightmare Chronicles Definitive Edition (Xbox Series X|S) Optimized For Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

WRC 10 FIA World Rally Championship Xbox Series X|S Optimized For Xbox Series X|S 70% DWG*

Revenant Saga & Revenant Dogma PC, Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Ring of Pain PC, Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite Into the Hive Edition Smart Delivery 35% DWG*

Ambition Record Smart Delivery 35% Spotlight Sale

Assassin’s Creed Valhalla Deluxe Edition Smart Delivery 67% DWG*

Demon Turf Smart Delivery 40% DWG*

GreedFall – Gold Edition Smart Delivery 65% DWG*

LEGO Bricktales Smart Delivery 5% Spotlight Sale

Outbreak Co-Op Anthology Smart Delivery 85% DWG*

Riders Republic Smart Delivery 67% DWG*

Running On Magic Smart Delivery 50% Spotlight Sale

The Wild at Heart Smart Delivery 40% DWG*

Unbound: Worlds Apart Smart Delivery 40% DWG*

Assassin’s Creed Odyssey Xbox Game Pass 75% DWG*

Far Cry 5 Xbox Game Pass 80% DWG*

Insurgency: Sandstorm Xbox Game Pass 50% DWG*

NARAKA: BLADEPOINT – Standard Edition Xbox Game Pass 50% Spotlight Sale

Slay The Spire Xbox Game Pass 60% Spotlight Sale

Watch Dogs 2 Xbox Game Pass 80% DWG*

Bully Scholarship Edition Xbox One Backward Compatible 60% DWG*

Manhunt Xbox One Backward Compatible 40% DWG*

Max Payne Xbox One Backward Compatible 40% DWG*

Max Payne 2: The Fall of Max Payne Xbox One Backward Compatible 40% DWG*

Max Payne 3 Xbox One Backward Compatible 65% DWG*

Red Dead Revolver Xbox One Backward Compatible 40% DWG*

The Darkness Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

The Darkness II Xbox One Backward Compatible 80% DWG*

Achtung! Cthulhu Tactics Xbox One X Enhanced 65% Spotlight Sale

Aery – Vikings Xbox One X Enhanced 30% Spotlight Sale

CAN ANDROIDS PRAY: BLUE Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Cities: Skylines – Premium Edition 2 Xbox One X Enhanced 75% Spotlight Sale

Glass Masquerade 2 Xbox One X Enhanced 80% DWG*

Long Ago: A Puzzle Tale Xbox One X Enhanced 50% Spotlight Sale

MouseBot: Escape from CatLab Xbox One X Enhanced 60% Spotlight Sale

Rack N Ruin Xbox One X Enhanced 80% DWG*

Space Hulk: Tactics Xbox One X Enhanced 80% DWG*

The Surge 2 Xbox One X Enhanced 75% DWG*

The Wanderer: Frankenstein’s Creature Xbox One X Enhanced 75% DWG*

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Xbox One X Enhanced 80% DWG*

V-Rally 4 Xbox One X Enhanced 80% DWG*

99Vidas Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

A Western Drama Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Assassin’s Creed IV Black Flag Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Assassin’s Creed Legendary Collection Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Assassin’s Creed The Ezio Collection Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Blood Bowl 2: Legendary Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Colossus Down Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Crysis 2 Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Crysis 3 Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Crysis Remastered Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Demon’s Tier+ Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Effie Xbox One, Xbox Series X|S 65% DWG*

Far Cry 4 Gold Edition Xbox One, Xbox Series X|S 67% DWG*

From Shadows Redux Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Glaive: Brick Breaker Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Grood Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

Guacamelee! 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Help Will Come Tomorrow Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Ikenfell Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

InnerSpace Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Istanbul: Digital Edition Xbox One, Xbox Series X|S 40% DWG*

Little Mouse’s Encyclopedia + Clumsy Rush Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Mordheim: City of the Damned – Complete Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Murder Diaries 3 – Santa’s Trail of Blood Xbox One, Xbox Series X|S 35% Spotlight Sale

Pro Gymnast Simulator + Cyber Protocol Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

QUByte Classics – Jim Power: The Lost Dimension Collection by Piko Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

QUByte Classics: Zero Tolerance Collection by PIKO Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Radon Break Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Rememoried Xbox One, Xbox Series X|S 75% Spotlight Sale

Rico – Breakout Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Roarr! Jurassic Edition Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Rogue Star Rescue Xbox One, Xbox Series X|S 25% Spotlight Sale

Styx: Master of Shadows Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

Styx: Shards of Darkness Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

SubaraCity Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

Super Blood Hockey Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Super Sports Blast Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

Tales from the Borderlands Xbox One, Xbox Series X|S 25% DWG*

The Complex Xbox One, Xbox Series X|S 30% Spotlight Sale

This is the Zodiac Speaking Xbox One, Xbox Series X|S 70% Spotlight Sale

TOHU Xbox One, Xbox Series X|S 50% Spotlight Sale

TRIVIAL PURSUIT Live! 2 Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Tunche Xbox One, Xbox Series X|S 50% DWG*

Ultimate Ski Jumping 2020 Xbox One, Xbox Series X|S 75% DWG*

Ultimate Ski Jumping 2020 + Glaive: Brick Breaker Bundle Xbox One, Xbox Series X|S 60% DWG*

Valfaris & Slain Double Pack Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

Watch Dogs 2 – Deluxe Edition Xbox One, Xbox Series X|S 80% DWG*

World Soccer Strikers ’91 Xbox One, Xbox Series X|S 60% Spotlight Sale

WRC 10 FIA World Rally Championship Xbox One Xbox One, Xbox Series X|S 70% DWG*

Zombie Vikings Xbox One, Xbox Series X|S 80% Spotlight Sale

She Sees Red Interactive Movie Xbox Play Anywhere 70% Spotlight Sale

Wizards of Brandel Xbox Play Anywhere 50% Spotlight Sale

Hell Let Loose Anniversary Edition Xbox Series X|S (Optimized) 30% DWG*

NARAKA: BLADEPOINT – Deluxe Edition Xbox Series X|S (Optimized) 50% Spotlight Sale

NARAKA: BLADEPOINT – Ultimate Edition Xbox Series X|S (Optimized) 50% Spotlight Sale

DLC ed espansioni in sconto su Xbox Series X|S e Xbox One

Aliens: Fireteam Elite – Endeavor Veteran Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite – Frontier Freelancer Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite – Hardened Marine Pack Add-On 33% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite – Nostromo Salvage Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite – UACM Frontline Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Aliens: Fireteam Elite – Wey-Yu Armoury Add-On 25% Spotlight Sale

Assassin’s Creed Odyssey – Season Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Cities: Skylines – Downtown Bundle Add-On 50% Spotlight Sale

Far Cry 6 Game of the Year Upgrade Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Far Cry 6 Season Pass Add-On 50% Spotlight Sale

GreedFall – The de Vespe Conspiracy Add-On 33% DWG*

Guacamelee! 2 – The Proving Grounds (Challenge Level) Add-On 60% Spotlight Sale

Guacamelee! 2 – Three Enemigos Character Pack Add-On 60% Spotlight Sale

Immortals Fenyx Rising Season Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Insurgency: Sandstorm – Year 1 Pass Add-On 20% Spotlight Sale

Insurgency: Sandstorm – Year 2 Pass Add-On 20% Spotlight Sale

Riders Republic Year 1 Pass Add-On 50% Spotlight Sale

SOULCALIBUR VI – DLC4: Amy Add-On 50% Spotlight Sale

SOULCALIBUR VI – DLC6: Cassandra Add-On 50% Spotlight Sale

SOULCALIBUR VI – DLC7: Hilde Add-On 50% Spotlight Sale

SOULCALIBUR VI – DLC9: Haohmaru Add-On 50% Spotlight Sale

Tales of Arise – Beach Time Triple Pack (Female) Add-On 40% Spotlight Sale

Tales of Arise – Pre-Order Bonus Pack Add-On 50% Spotlight Sale

Tales of Arise – School Life Triple Pack (Male) Add-On 40% Spotlight Sale

Tales of Arise – Starter Pack Add-On 40% Spotlight Sale

Tales of Arise – Warring States Outfits Triple Pack (Male) Add-On 40% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC12: Leroy Smith Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC13: Frame Data Display Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC16: Kunimitsu Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC17: Vermilion Gates Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC1: Ultimate TEKKEN BOWL & Additional Costumes Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – DLC6: Craig Marduk Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – Eliza Add-On 50% Spotlight Sale

TEKKEN 7 – Season Pass 2 Add-On 60% Spotlight Sale

The Sims 4 Cats and Dogs Plus My First Pet Stuff Bundle Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 City Living Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 Cottage Living Expansion Pack Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 Discover University Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 Get To Work Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 High School Years Expansion Pack Add-On 25% Spotlight Sale

The Sims 4 Seasons Add-On 50% Spotlight Sale

The Sims 4 Werewolves Game Pack Add-On 25% Spotlight Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Year 1 Pass Add-On 60% Spotlight Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Season Pass Add-On 60% Spotlight Sale

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Year 2 Pass Add-On 60% Spotlight Sale

Watch Dogs: Legion – Season Pass Add-On 50% Spotlight Sale

Le nuove offerte proposte su Xbox Store saranno disponibili sino al prossimo 19 dicembre 2022.