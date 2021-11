Mese dell'Usato: valutazione extra per i giochi di seconda mano solo da GameStop

Oggi 4 novembre GameStop ha ufficialmente dato il via al Mese dell'Usato, una nuova iniziativa promozionale che fino al primo dicembre consentirà ai clienti di recarsi in negozio per aumentare il valore dei propri giochi di seconda mano. Scopriamo assieme come.

Da oggi 4 novembre al primo dicembre 2021, tutti coloro che porteranno i propri videogiochi usati da GameStop otterranno una valutazione extra rispetto a quella prevista dal sistema secondo il seguente schema:

Ogni gioco valido per le promo Nintendo Switch varrà 30 euro (35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido potrà essere sostituito da 2 giochi con prezzo minimo di 24,98 euro;

(35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido potrà essere sostituito da 2 giochi con prezzo minimo di 24,98 euro; Ogni gioco valido per le promo PS5 varrà 30 euro (35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido potrà essere sostituito da 2 giochi con prezzo minimo di 24,98 euro;

(35 euro per i clienti Epic). Il titolo valido potrà essere sostituito da 2 giochi con prezzo minimo di 24,98 euro; I giochi delle altre piattaforme verranno valutati il 50% in più rispetto alla valutazione base.

Tutto il credito offerto potrà essere caricato su una Gift Card, utilizzato per acquistare qualsiasi prodotto presente in negozio o usato per prenotare le novità in arrivo prossimamente. Inoltre, per tutta la durata del Mese dell'Usato i clienti potranno beneficiare del 50% di sconto su tutti i giochi PS3, Xbox 360, Wii e Wii U usati disponibili in negozio e del 2x1€ su quelli DS, PSP e PS Vita.

Trovate altri dettagli sulla pagina del sito GameStop dedicata all'usato. Già che ci siete, date anche un'occhiata al nuovo volantone di novembre di GameStop.