I giochi SEGA annunciati ai TGA usciranno su Nintendo Switch 2, per un leaker

In occasione dei The Game Awards 2023, SEGA ha annunciato una lineup di cinque IP storiche che si preparanno al loro ritorno. Tra i titoli citati abbiamo Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi, ognuno dei quali si farà strada su Nintendo Switch 2, stando a quanto rivela un leaker.

Dopo aver rivelato che Atlus starebbe sviluppando i remake di Persona 2 e 4 dopo Persona 3 Reload, il leaker MbKKssTBhz5, apparentemente ben informato sulle questioni riguardanti SEGA, è tornato su X|Twitter per rivelare maggiori dettagli sui titoli annunciati dal publisher nipponico ai TGA 2023.

Stando a quanto riportato dal leaker, SEGA ha avviato i lavori per realizzare diversi reboot di suoi vecchi giochi. Tra questi c'è anche Jet Set Radio, a quanto pare previsto al lancio per il 2026. Il titolo proporrà una storia originale sia con personaggi noti ai fan della serie, sia con volti nuovi. Allo stesso modo, anche Crazy Taxi tornerà in forma di reboot, e sembra che il progetto includerà degli elementi online. Questi ed altri titoli - ha aggiunto il leaker - arriveranno sul "nuovo hardware di Nintendo", ovvero il successore di Switch che potrebbe essere annunciato a marzo secondo le ultime indiscrezioni.

MbKKssTbhz5 ha parlato anche dei DLC di Persona 3 Reload e del supporto post-lancio di Atlus.