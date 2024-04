Questi giochi sembrano bruttissimi... niente di più sbagliato!

Conoscete quel famoso detto secondo il quale un libro non va mai giudicato dalla copertina? Ebbene, può essere applicato anche al mondo dei videogiochi, come testimoniamo questi cinque titoli che di primo acchito sembrano bruttissimi e invece sono meravigliosi.

Undertale

A guardarlo di sfuggita, con il suo aspetto pixellato e minimalista, Undertale potrebbe essere scambiato per un gioco 8-bit di quarant'anni fa. Difficile chiedere di più da un titolo sviluppato da una singola persona piena di idee ma povera di risorse economiche. Dietro al suo aspetto poco appagante alla vista (anche se gli estimatori della pixel art potrebbero avere qualcosa da ridire al riguardo) si cela uno degli indie più influenti della storia, un'avventura piena d'inventiva e tocchi di classe che si presta a molteplici stili di gioco e si adatta alle scelte del giocatore.

Papers, Please

Non è spartano e pixellato come Undertale, ma bisogna ammettere che neppure Papers, Please fa molto poco per soddisfare i bisogni oculari di un videogiocatore. Con la sua presentazione spartana, le numerose righe di testo e i toni olivastri arriva quasi a innescare una sensazione di repulsione. Anche in questo caso è meglio non fermarsi alla superficie, poiché l'estetica di Papers, Please è pensata come completamento ad una narrazione che cala il giocatore nei panni di un ispettore chiamato a controllare il flusso degli immigrati tra due stati immaginari. Documento dopo documento, timbro dopo timbro, l'eccezionale indie di Lucas Pope presenta agli occhi del videogiocatore un corollario di storie e dilemmi etici che lo spingono a porsi domande profonde sulla natura umana. Ben presto si capisce che lo stile visivo poco appagante serve ad accentuare la disumanizzazione delle persone costrette a lasciare le proprie case per colpa della guerra e della politica.

Super Meat Boy

Dal sottobosco indipendente sono emersi numerosi platform in due dimensioni caratterizzati da uno stile visivo curato, ricercato e appagante. Basti pensare a giochi come gli Ori o Cuphead, giusto per citarne un paio. Super Meat Boy non può certamente essere ascritto a questo gruppo. Tra i primi a dare il via alla rivoluzione indipendente a cavallo tra gli anni zero e dieci, Super Meat Boy è, come Undertale, figlio di grandi idee e risorse limitate, essendo stato sviluppato solamente da Edmund McMillen e Tommy Refenes. L'aspetto visivo lascia a desiderare, ma risulta essere funzionale al gameplay, che rappresenta il cuore pulsante di una produzione ostica e punitiva ma calibrata al millimetro per restituire una sensazione di appagamento che ben pochi altri giochi sono in grado di generare.

Cruelty Squad

Quando la bruttezza diventa un obiettivo da perseguire, nascono giochi come Cruelty Squad. Questo sparatutto in prima persona appare come un pasticcio di colori apparentemente privo di coerenza, che riesce quasi a mettere a repentaglio la salute visiva dell'osservatore. Eppure, su Steam vanta una valutazione "Estremamente Positiva" sulla base di oltre 15 mila recensioni: com'è possibile? La verità è che Cruelty Squad è uno spasso da giocare e mette volutamente a disagio il giocatore facendo da contraltare all'eccessivo realismo perseguito dagli FPS più moderni. Il suo mondo "intriso di spazzatura e liquami" non è per tutti e richiede una certa sensibilità per essere apprezzato, ma nulla di ciò che porta a schermo è lasciato al caso.

Minecraft

Nonostante le centinaia di milioni di copie vendute e l'innegabile influenza che ha avuto sulla cultura pop contemporanea, c'è ancora chi non riesce a spiegarsi i motivo del successo di Minecraft. Cosa ha di bello un gioco fatto a blocchi in cui si va in giro con un piccone, si chiedono in tanti. L'estetica minimalista è in realtà uno degli indiscutibili punti di forza della produzione di Mohang, dal momento propizia l'immediatezza e soprattutto permette di dare libero sfogo all'immaginazione dei videogiocatori di tutte le età. E poi, vere e proprie opere d'arte come l'universo ricreato in Minecraft dimostrano che non servono risoluzioni elevate ed effettistica all'avanguardia per lasciare senza parole.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su