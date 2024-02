Questi giochi sembravano bellissimi, e invece ci hanno deluso

L'entusiasmo è un'arma a doppio taglio: essere videogiocatore significa anche attendere con ansia un gioco, sognare di toccarlo con mano e cullarsi nella speranza che possa essere il più bello di sempre. Può capitare però che all'entusiasmo faccia seguito la disillusione, com'è successo con questi cinque, deludenti videogiochi.

Aliens: Colonial Marines (2013)

La campagna marketing e le promesse degli sviluppatori avevano indotto i fan a credere che Aliens: Colonial Marines potesse essere lo sparatutto definitivo basato sulla nota saga cinematografica, ma il gioco arrivato sugli scaffali nel 2013 sarà per sempre ricordato come uno dei più grandi tonfi della storia videoludica. La lunghissima gestazione e i cambi continui alla regia (gli ultimi a metterci le mani sono stati i ragazzi di Gearbox Studios) avrebbero dovuto fungere da campanelli d'allarme, ma non biasimiamo nessuno per averci creduto. La storia piatta, la grafica datata, l'IA deficitaria e i gravissimi bug tormentano ancora oggi in sogno i giocatori, forse anche più dello Xenomorfo cinematografico. Per fortuna l'anno dopo ci ha pensato Alien Isolation a lenire la delusione.

Mass Effect Andromeda (2017)

Reduci dalla caterva di premi GOTY ricevuti da Dragon Age Inquisition, nel 2017 i ragazzi di BioWare si sono sentiti pronti a dare nuova linfa alla serie di Mass Effect, che aveva segnato in maniera indelebile la precedente generazione di console. Purtroppo in Andromeda c'è poco dei fasti del Capitano Shepard e dell'equipaggio della Normandy. La prospettiva offerta da una nuova galassia esplorabile e il carico di epicità accumulato con la precedente trilogia aveva proiettato le aspettative alle stelle, ma la comunità è finita inesorabilmente per scontrarsi con un'esperienza tutt'altro che indimenticabile e una caterva di bug che al lancio hanno minato pesantemente la fruizione e la percezione dell'esperienza. Intendiamoci, Mass Effect Andromeda non è un brutto gioco, tutt'altro: è stato semplicemente sfortunato ad arrivare dopo la trilogia originale e ha commesso il peccato non riuscire neppure a pareggiarla. I bug e i problemi sono poi stati risolti, ma ad oggi nella memoria videoludica collettiva non gode dello stesso rilievo dei suoi predecessori. Speriamo bene per Mass Effect Next...

Anthem (2019)

Siamo dispiaciuti, ma ci tocca nominare di nuovo BioWare. Ricordate lo spettacolare gameplay reveal di Anthem dell'E3 2017? All'epoca ci ha esaltato come non mai, dopotutto cosa poteva andare storto? Nonostante il mezzo fallimento di Mass Effect Andromeda BioWare godeva ancora di grande considerazione, inoltre aveva già dimostrato di sapere masticare bene tanto il linguaggio sci-fi quanto quello degli MMO. Purtroppo l'Anthem che è arrivato sul mercato ha mantenuto solo qualcuna delle promesse fatte in fase di marketing, risultando sì piacevole da giocare, ma anche povero di contenuti, ripetitivo e vetusto nell'impostazione ludica. I tentativi di rianimazione hanno fallito miseramente e da allora BioWare è ancora in cerca di riscatto.

Overwatch 2 (2022)

Il primo Overwatch è stato uno dei prodotti più brillanti e influenti della precedente decade, provvisto com'era di un'identità unica, un cast di eroi invidiabile e un gameplay assuefacente che sono finiti per diventare terreno fertile per una vivace comunità e una ricca scena eSport. Overwatch 2 sembrava avere tutto questo e molto altro, a cominciare da una campagna PvE basata sulla storia in grado di valorizzare finalmente la lore imbastita da Blizzard. E invece... A parere di chi vi scrive, il progetto Overwatch 2 ha letteralmente perso la bussola per strada. Blizzard ha disatteso le promesse che volevano il gioco in continuità con il primo capitolo, inoltre dapprima lanciato il gioco sul mercato privo della modalità PvE promessa e poi l'ha cancellata definitivamente. Il formato free-to-play non ha mai soddisfatto pienamente i giocatori di lunga data, come testimoniamo le frequenti polemiche sulle microtransazioni e la progressione in generale. L'anima di Overwatch, quella che ha catturato milioni di videogiocatori, è sempre presente, ed è merito suo se il gioco non può essere considerato un fallimento, ma è innegabile che Overwatch 2 non gode della stessa stima e rilevanza del suo predecessore.

Redfall (2023)

Arkane Studios s'è guadagnata la stima dell'intera comunità a suon di grandi videogiochi come Dishonored, Prey e Deathloop. Quando è arrivato il momento di Redfall, la prima vera esclusiva sotto etichetta Xbox, le aspettative erano alle stelle, ma purtroppo le ha disattese completamente. Redfall, purtroppo, ha ben poco dell'estro dei videogiochi sopra menzionati, essendo privo di una vera e propria identità nonché caratterizzato da una scrittura altalenante, un level design tutt'altro che brillante e un'IA antiquata. Certo, sparacchiare vampiri assieme agli amici può essere divertente, ma non basta. Ci aspettavamo di più da Arkane, non un gioco buono solo perché può essere scaricato senza costi aggiuntivi con Game Pass.