Giochi simili a Bioshock da non perdere: ricordate Singularity di Activision?

Iniziata nel 2007, la serie di Bioshock ha saputo conquistare i cuori di milioni di giocatori divenendo un nome di culto grazie alle sue atmosfere, alla profondità del gameplay ed alla bellezza dei suoi scenari. Ed esistono anche diversi giochi dallo stile piuttosto simile.

Considerato che Bioshock 4 potrebbe non uscire prima del 2028, distrarsi con altri prodotti analoghi (oltre a rigiocarsi l'apprezzata trilogia prodotta da 2K) potrebbe essere la soluzione ideale per non pensare al prossimo gioco ancora lontanissimo. Di seguito eccovi 5 giochi simili a Bioshock che potrebbero fare al caso vostro:

Atomic Heart

Descritto in più occasioni come una sorta di "Bioshock russo", Atomic Heart prende poi una propria direzione riuscendo ad andare oltre l'imitazione del classico di Irrational Games. Ambientato in un'Unione Sovietica alternativa degli anni '50, nei panni dell'agente P-3 esploriamo uno scenario distopico e pieno di pericoli attraverso un gameplay che mescola tra loro elementi FPS, RPG ed immersive sim dando vita ad un'esperienza magari non impeccabile, ma comunque in grado di esercitare un forte fascino. Se non lo avete ancora fatto, provate a dargli una chance.

Prey

Altro esempio eccellente di immersive sim, il Prey sviluppato da Arkane Austin e prodotto da Bethesda viene spesso considerato uno dei giochi più sottovalutati di sempre quantomeno a livello commerciale, non avendo infatti raggiunto vendite significative. Con il passare degli anni Prey si è elevato a titolo di culto ed è ancora oggi ritenuto uno dei migliori giochi mai creati da Arkane Studios in generale per la geniale complessità del suo level design e per le enormi opportunità di approccio offerte dal sofisticato gameplay. Una lacuna da colmare dunque, se siete tra coloro che lo hanno ignorato all'epoca della sua uscita nel 2017.

Singularity

Questo è probabilmente un nome sconosciuto ai più: si tratta infatti di un FPS prodotto da Activision e sviluppato da Raven Software, pubblicato nel 2010 su PC, PS3 e Xbox 360 ma sostanzialmente passato inosservato pur avendo ottenuto un buon riscontro da parte della critica internazionale. Singularity è un progetto che prende molto spunto da Bioshock dimostrando comunque le proprie qualità, offrendo ai giocatori un'avventura FPS profonda, articolata e stimolante grazie anche ad una storia coinvolgente. Pur non avendo goduto di riedizioni su piattaforme moderne, Singularity merita di essere riscoperto: potrebbe sorprendervi!

System Shock

Se System Shock non fosse mai esistito, probabilmente nemmeno Bioshock sarebbe divenuto realtà. Lo stesso Ken Levine, autore di Bioshock e Bioshock Infinite, ha infatti dichiarato che System Shock è stata una delle principali fonti d'ispirazione per la creazione della serie, prendendo spunto dal classico del 1994 in termini di gameplay e tematiche. Del resto l'opera sviluppata da Looking Glass Technologies è ancora oggi considerata un paradigma degli immersive sim, venendo riconosciuta come uno dei videogiochi più influenti dell'industria negli anni a venire. Lo stesso Levine, tra l'altro, è stato coinvolto pure nello sviluppo di System Shock 2, e l'esperienza accumulata con quel lavoro gli ha permesso di plasmare al meglio l'essenza dell'originale Bioshock. La nostra recensione di System Shock Remake vi ricorda l'importanza di questo classico e perché è ancora oggi meritevole di essere riscoperto.

We Happy Few

Anche l'opera di Compulsion Games del 2018 è stata fortemente influenzata da Bioshock in termini di giocabilità, contenuti ed atmosfere. We Happy Few è un Action/Adventure in prima persona che mescola nel suo gameplay anche elementi survival, stealth e roguelike dando vita ad un connubio piuttosto particolare, così come inconsueta è la sua ambientazione collocata in una realtà distopica e retro-futuristica degli anni '60. Pur non avendo ricevuto una grande accoglienza dalla critica, We Happy Few rimane un esperimento curioso e proprio per questo potrebbe meritarsi almeno una chance.