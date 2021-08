Giochi simili a Brawl Stars quali sono? Da BarbarQ a Boom Arena

Dopo aver conquistato il pubblico con Clash of Clans, il team di sviluppo di Supercell ha deciso di proporre all'utenza mobile una nuova produzione: Brawl Stars.

Esordito nel corso del 2018 su dispositivi iOS e Android, il gioco è distribuito in forma di free to play (con possibilità di effettuare microtransazioni nello store in-game) e si struttura in una peculiare via di mezzo tra un battle royale e un MOBA. In seguito al grande successo riscosso da Brawl Stars, non sono mancate altre produzioni in grado di proporre una formula di gioco simile a quella del titolo Supercell.

Tra questi ultimi, possiamo ad esempio citare BarbarQ, edito da Electronic Soul. Commistione tra battle royale e battle arena, il titolo si presenta come un multiplayer animato da scontri 3v3v3 o 2v2v2 in tempo reale. Fondendo il genere IO e MOBA, il free to play propone anche un sistema di livelli, tramite il quale è possibile avere accesso a delle abilità particolari per il proprio personaggio. Oltre alle modalità competitive, BarbarQ offre anche la possibilità di giocare in single player, il tutto con uno stile estetico in pixel art.



Altro possibile esempio è Boom Arena, un MOBA in tempo reale che propone scontri 3v3 all'interno di molteplici arene. Anch'esso gratuito, il titolo propone un'interessante selezione di personaggi, armi e abilità, così da consentire a ciascun utente di scegliere il proprio stile di gioco preferito. Ad animare Boom Arena troviamo uno stile cartoonesco, con colori sgargianti e personaggi in stile chibi. Dotato di chat integrata, il titolo offre scontri della durata di circa 10 minuti.



Coloro che apprezzano particolarmente l'aspetto MOBA di Brawl Stars potrebbero infine provare a cimentarsi anche con Arena of Valor, produzione firmata da Tencent Games. Quest'ultima propone scontri online 5v5, 3v3 o 1v1, con un sistema di controllo studiato appositamente per dispositivi mobile. Con un roster di oltre 40 eroi, Arena of Valor consente di scegliere un approccio da tank, assassino, mago, supporto e altro ancora. Anche in questo caso, i match hanno una durata di circa 10 minuti.



Con Brawl Stars per ora assente da console e PC, abbiamo limitato la nostra selezione a titoli pensati per una fruizione su dispositivi mobile.