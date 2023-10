Giochi simili a It Takes Two da non perdere se amate il multiplayer cooperativo

It Takes Two è stato una delle più grandi rivelazioni degli ultimi anni: l'opera sviluppata da Hazelight Studios e diretta da Josef Fares ha saputo conquistare i favori di critica e pubblico non solo grazie alla sua giocabilità eccezionale, ma anche per il totale e perfetto focus sul multiplayer cooperativo.

Queste qualità hanno permesso a It Takes Two di essere eletto come gioco dell'anno ai TGA 2021. Ma se già avete consumato a dovere l'opera prodotta da Electronic Arts vi farà piacere sapere che ci sono altri giochi dall'impostazione simile che potrebbero fare al caso vostro, consigliatissimi soprattutto se avete modo di giocarci con un'altra persona. Vi citiamo 3 giochi simili ad It Takes Two da non perdere:

A Way Out

Seppur completamente diverso per tematiche ed impostazione di storia e personaggi, A Way Out è forse il gioco che più si avvicina allo stile ludico di It Takes Two: del resto stiamo parlando del suo "predecessore", diretto sempre da Fares sotto etichetta Hazelight Studios e pubblicato nel 2018. E sebbene non abbia riscosso lo stesso grande successo dell'opera successiva, resta comunque molto intrigante. Nei panni di Vincent Moretti e Leo Caruso, lo scopo dei giocatori sarà far evadere di prigione i due protagonisti e poi guidarli nel loro viaggio verso la libertà evitando nel frattempo di essere nuovamente acciuffati dalle autorità. Con una storia intrigante con tanto di colpi di scena ben orchestrati, A Way Out è una scelta caldamente consigliata. E se volete ulteriori dettagli, potete recuperare la nostra recensione di A Way Out per avere un quadro più chiaro delle sue qualità.

Overcooked All You Can Eat

Pur non avendo un focus particolarmente incentrato sulla narrativa come It Takes Two, la serie di Overcooked è un altro perfetto esempio di gioco cooperativo indicato per tutta la famiglia e, in generale, per qualunque tipo di giocatore. Nei panni di bravi cuochi i giocatori sono chiamati a collaborare costantemente tra loro per mandare avanti i ristoranti e preparare piatti perfetti che possano soddisfare le richieste dei clienti. Ad ogni livello la sfida si fa sempre più ardua, anche per il costante cambio di cucine che spinge gli chef a doversi impegnare ancora di più: anche il più piccolo errore nella preparazione può costare caro! Se interessati alla serie l'ideale sarebbe recuperare Overcooked All You Can Eat, raccolta per PS5 e Xbox Series X/S comprensiva di entrambi gli episodi rimasterizzati per l'occasione.

Unravel Two

Pur essendo giocabile in solitaria, il maggior punto di forza in Unravel Two risiede proprio nel multiplayer cooperativo. Rispetto al primo Unravel, pensato interamente per il single player, il suo seguito permette di giocare per intero assieme ad un amico un'avventura in cui la collaborazione è indispensabile per proseguire oltre ogni livello. Tra enigmi ambientali e fasi platform, i giocatori dovranno costantemente interagire tra loro per superare ogni ostacolo, godendosi un percorso che regala grande intrattenimento. Il tutto senza dimenticare le sue atmosfere leggere ed il suo stile coloratissimo, perfetto per rilassarsi in compagnia. Unico problema: la co-op è disponibile solo in locale e non online.