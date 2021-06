Giochi simili a The Last of Us: quali sono i migliori?

The Last Of Us è ancora oggi ricordato, a distanza di ormai 8 anni dalla pubblicazione del primo capitolo in esclusiva per Playstation 3, come una delle esclusive Sony migliori di sempre, e in generale come uno dei titoli più apprezzati dell’intera industria videoludica, una qualità certificata anche da tutti i premi della critica ricevuti.

Proprio come conseguenza dell’enorme successo ottenuto dal primo dal capitolo e dall’intero franchise in generale molti altri prodotti negli anni successivi hanno mostrato caratteristiche fortemente ispirate alla struttura di gioco e al gameplay del capolavoro di Naughty Dog. Nel caso in cui siate anche voi tra i molti appassionati che hanno amato l’avventura di Joel ed Ellie, vi consigliamo dunque di dare un’occhiata ai videogiochi simili a The Last Of Us che vi elenchiamo, senza velleità di classifica, all’interno dei prossimi paragrafi.

Days Gone

Il titolo di Bend Studio, inizialmente pubblicato come esclusiva per PlayStation 4 ma recentemente rilasciato anche su PC (a proposito, ecco la nostra prova di Days Gone su PC con RTX 3080), assomiglia in molti aspetti a The Last Of Us e ne riprende chiaramente alcune meccaniche. Il contesto narrativo che fa da sfondo all’avventura di Days Gone racconta di una apocalisse zombie provocata da una non meglio specificata epidemia e del viaggio del protagonista, Deacon St. John, e di un suo compagno verso territori più sicuri, elementi questi che ricordano in tutto e per tutto il viaggio di Ellie e Joel attraverso il territorio martoriato degli Stati Uniti.



Un altro elemento di contatto tra i due prodotti è poi la struttura della componente survival, che in entrambi i casi prevede che il giocatore debba raccogliere e utilizzare le risorse trovare durante le fasi di esplorazione per creare oggetti utili per migliorare le proprie capacità in combattimento, come bende, granate, bombe molotov e silenziatori per le armi.

Uncharted (serie)

La saga di Uncharted, culminata nella pubblicazione di Uncharted 4 per PlayStation 4, potrebbe decisamente incontrare i vostri gusti: anch’essa sviluppata da Naughty Dog, come la serie di The Last Of Us, condivide con quest’ultima l’altissima qualità della narrazione e della caratterizzazione dei personaggi, oltre ad una somiglianza piuttosto marcata per quanto riguarda il feeling delle fasi di combattimento, sia nelle loro declinazioni stealth che durante le fasi di shooting puro.

A Plague Tale Innocence

Anche il titolo di Asobo possiede diversi punti di contatto con The Last Of Us, in particolare per quanto riguarda il contesto e il background narrativo dell’opera: il gioco racconta infatti del viaggio di due fratelli attraverso un mondo martoriato e messo in ginocchio dalla piaga della peste, una fortissima similitudine con quello che è il viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti distrutti dall’epidemia di Cordyceps. Per saperne di più ecco la recensione di A Plague Tale Innocence, in arrivo a luglio anche su Xbox Series X/S, Nintendo Switch (via Cloud) e PlayStation 5.

The Day Before

Da tenere assolutamente d’occhio infine è anche The Day Before, prodotto indipendente che dai primi trailer mostrati sembrerebbe essere una sorta di incrocio tra The Last Of Us e The Division, ambientato in un mondo aperto post-apocalittico devastato da un’infestazione zombie del tutto similare a quella dell’opera di Naughty Dog, dalla quale riprende anche alcune atmosfere.