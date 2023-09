Giochi simili ad Uncharted da non perdere: sì, c'è anche Tomb Raider

La serie di Uncharted è un concentrato di azione, avventura, sparatorie in terza persona, fasi platforming ed un forte taglio cinematografico, un mix che ha dato vita ad uno dei brand PlayStation più amati di sempre. Ma proprio come la serie Naughty Dog ci sono diversi altri brand che presentano caratteristiche analoghe.

Di seguito vi elenchiamo tre giochi simili ad Uncharted in più aspetti che potrebbero meritare le vostre attenzioni se fino ad ora non avete avuto modo di sperimentarli:

Quantum Break

Proprio come Uncharted, l'esclusiva Microsoft sviluppata da Remedy Entertainment punta in maniera massiccia sulla narrativa di stampo cinematografico, ma anche su un gameplay TPS che richiama subito alla mente i giochi visti su console PlayStation. A differenza delle avventure di Nathan Drake, però, Quantum Break punta forte sulla meccanica della manipolazione del tempo e dell'ambiente circostante che danno al gameplay una maggior varietà di approcci ai combattimenti. Una storia intrigante e ben elaborata chiude il cerchio su una produzione tutta da riscoprire.

Star Wars Jedi Fallen Order e Jedi Survivor

La serie targata Electronic Arts e Respawn Entertainment ambientata nella galassia lontana lontana ha diversi tratti in comune con l'opera di Naughty Dog. Proprio come Nate, anche Cal Kestis è un abile ed atletico avventuriero capace di destreggiarsi al meglio tra piattaforme, piccoli enigmi ed arrampicate, nel frattempo che respinge le forze dell'Impero e le creature più ostili a suon di Spada Laser e poteri Jedi. Il sistema di combattimento si discosta dunque dalle meccaniche TPS tipiche di Uncharted, così come anche la struttura delle mappe, meno lineari in Star Wars Jedi Fallen Order e relativo seguito Jedi Survivor (e chissà se EA farà mai uno Star Wars Jedi 3 prima o poi). La massiccia presenza di una narrativa cinematografica è invece un altro tratto che i due brand condividono con successo.

Tomb Raider (Trilogia Reboot)

La serie che più di tutte si avvicina all'impostazione tipica degli Uncharted. La trilogia reboot di Tomb Raider realizzata da Crystal Dynamics a cavallo tra il 2013 ed il 2018 offre praticamente le stesse caratteristiche del franchise prodotto da Sony non solo in termini di gameplay ma anche di impostazione narrativa e di scenari, mettendo magari un focus più marcato sulla ricerca di risorse per sopravvivere e per prepararsi ad affrontare qualunque minaccia. Anche Lara Croft deve destreggiarsi attraverso vari rompicapi proprio come il suo "collega", esplorando nel frattempo scenari antichi e dimenticati dal genere umano, custodi di tesori e segreti inimmaginabili. Se avete dunque consumato in ogni modo tutti i giochi di Uncharted ma non avete mai sperimentato i moderni Tomb Raider, allora l'ultima trilogia è esattamente ciò che fa al caso vostro, in attesa di scoprire cosa potremmo vedere in Tomb Raider Next attualmente in sviluppo.