Giochi Slitherine in offerta su Steam, Distant Worlds 2 in preordine con il 10% di sconto

Slitherine protagonista di un "Weekend Sale" su Steam, tutti i principali giochi del publisher sono in offerta sul marketplace di Valve e c'è anche la possibilità di prenotare Distant Worlds 2 con il 10% di sconto sul normale prezzo di listino.

Tra i giochi in offerta nel fine settimana di San Valentino troviamo ad esempio Warhammer 40,000 Battlesector scontato del 35% e Panzer Corps 2 in vendita a prezzo ridotto del 50%, sconti anche su Armored Brigade, Field & Glory 2 Medieval, Shadow Empire, ICBM e Battlestar Galactica Deadlock solamente per citarne alcuni. Sconti anche sui bundle, pacchetti completi. DLC.

La lista completa è disponibile sulla pagina Slitherine di Steam, da segnalare anche il preordine di Distant World 2 a 37.79 euro invece di 41.99 euro, con il 10% di sconto sul listino, inoltre sono aperti anche i preordini di Starship Troopers Terran Command al prezzo di 24,99 euro.

La pagina Steam di Slitherine mette in evidenza anche le prossime uscite tra cui Master of Magic, Panzer Corps 2 Pacific, Broken Arrow e Modern Naval Warfare, per fare alcuni esempi. Una buona occasione per acquistare i giochi Slitherine a prezzo ridotto e prenotare le nuove uscite della compagnia e dare uno sguardo alle ultime pubblicazioni.