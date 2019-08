Giochi SNES in arrivo su Nintendo Switch? Un brevetto alimenta le speranze

È da parecchio tempo che la community di appassionati delle produzioni della Casa di Kyoto spera nell'annuncio dell'approdo di giochi SNES su Nintendo Switch.

Sino ad ora, non sono giunte conferme in tal senso da parte della dirigenza di Nintendo, che non ha tuttavia evitato di rilasciare succinte dichiarazioni a riguardo delle vecchie glorie videoludiche. Nel corso di un meeting finanziario tenutosi nel giugno di quest'anno, ad esempio, il Presidente Shuntaro Furukawa aveva affermato che la Compagnia stava valutando un possibile ampliamento del servizio Nintendo Switch Online a giochi N64 e Game Cube.



Ora, ad alimentare ulteriormente le speranze dei videogiocatori amanti dei titoli SNES, giunge un interessante avvistamento. All'interno dei database del FCC è infatti stato individuato un brevetto depositato dalla Casa di Kyoto, relativo ad un controller wireless. Le immagini relative a quest'ultimo risultano inaccessibili sino al febbraio del 2020, tuttavia, e l'unica rappresentazione disponibile è quella che trovate direttamente in calce a questa news. Quest'ultima ha alimentato in molti utenti la speranza che tale controller possa essere un indizio rispetto ad un futuro approdo di giochi dell'epoca Super Nintendo su Switch, accompagnato da un controller dedicato. Ad ora, tuttavia, ci si muove esclusivamente nel campo delle ipotesi e la Casa di Kyoto non sembra aver ad ora commentato le ipotesi avanzate dalla Community.

In attesa di eventuali aggiornamenti, segnaliamo che sono stati recentemente annunciati i giochi NES gratis di Agosto per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.