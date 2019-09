Giochi SNES su Switch: Super Mario World, F-Zero e Star Fox tra i primi titoli disponibili

Durante il Direct di settembre la casa di Kyoto ha annunciato l'arrivo dei giochi per SNES nella lineup Nintendo Switch Online, insieme ai giochi NES già disponibili. A partire da oggi gli abbonati potranno scaricare una selezione di venti titoli, con nuove aggiunte a cadenza regolare.

Giochi SNES per Switch

Super Mario World

Super Mario Kart

The Legend of Zelda A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby’s Dream Land 3

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Star Fox

F-Zero

Pilotwings

Kirby’s Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon’s Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Nintendo ha inoltre annunciato che presto lancerà una speciale offerta riservata agli abbonati per l'acquisto del Controller Classic Super per Super Nintendo, al momento questa promozione sarà però riservata al solo Nord America.