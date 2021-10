Giochi Sony in contemporanea su PC e PlayStation? Shawn Layden aveva una strategia chiara

Durante il podcast What's Up, Shawn Layden ha dichiarato di aver voluto fortemente i giochi PlayStation su PC come parte del processo di espansione del brand e l'ex dirigente aveva le idee molto chiare in proposito.

Nel medesimo podcast l'ex responsabile dei Sony Worldwide Studios ha dichiarato che la sua strategia non prevedeva un lancio in contemporanea sulle due piattaforme, i giochi PlayStation Studios sarebbero arrivati su PC solamente in un secondo momento, ovvero quando non c'era più margine commerciale per aumentare le vendite su PlayStation 4 o PlayStation 5.

In questo modo i giochi avrebbero avuto una loro vita su console per un periodo di tempo più o meno lungo e il fisiologico calo delle vendite di un determinato titolo Sony avrebbe continuato a monetizzare portando i giochi su PC.

Questo è effettivamente successo con Horizon Zero Dawn e Days Gone, usciti entrambi più di due anni dopo il lancio su PS4, c'è da dire però che Hermen Hulst e Jim Ryan potrebbero aver cambiato le carte in tavola dal momento che Uncharted Legacy of Thieves Collection uscirà in contemporanea su PS5 e PC nel 2022. Chiaramente Layden non ha più voce in capitolo dal momento che non lavora più per l'azienda e i suoi successori sono liberi di muoversi come meglio credono.