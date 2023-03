Sempre più giochi Sony su PC e Mobile: PlayStation vuole aumentare il numero di giocatori

Il Presidente e COO di Sony Corporation, Hiroki Totoki, ha ribadito quello che è l'obiettivo a lungo termine di PlayStation, ovvero aumentare il numero di MUA (giocatori attivi su base mensile) impegnati sui giochi della compagnia e per farlo c'è un solo modo: far arrivare i titoli sul maggior numero possibile di piattaforme.

Dopo essersi detto fiducioso di poter vendere almeno 60 milioni di console PlayStation 5, Totoki sottolinea come Sony voglia far crescere il numero dei giocatori attivi su base mensile sui titoli targati PlayStation e per questo si punterà al lancio di un sempre maggior numero di prodotti su altre piattaforme come PC e Mobile.

Chiaramente, la vendita di hardware (leggi: console) e videogiochi fisici resta un punto focale della strategia di Sony, tuttavia la compagnia sta lavorando per conquistare una nuova fetta di pubblico e per farlo punterà anche al mercato PC e Mobile con sempre maggior convinzione.

Ratchet & Clank Rift Apart potrebbe presto uscire su PC mentre a fine mese la compagnia lancerà The Last of Us Parte 1 per Windows, dopo aver pubblicato Returnal a febbraio. Su smartphone e tablet invece abbiamo assistito nelle scorse settimane al debutto di Ultimate Sackboy per iOS e Android e nuovi giochi mobile e free to play arriveranno nel prossimo futuro.