Giochi Sony PlayStation da 9.99 euro, le nuove offerte Amazon

Amazon lancia una nuova promozione sui giochi per PlayStation 4 (compatibili anche con PS4) in vendita a prezzo scontato a partire da 9.99 euro, offerta valida solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

La promozione di Amazon Italia coinvolge una selezione di giochi targati Sony tra cui Days Gone, Death Stranding di Hideo Kojima, The Last of Us Remastered, God of War III Remastered, Dreams e Gran Turismo Sport.

Offerte PlayStation Amazon

I giochi della linea PlayStation Hits partono da 9.99 euro mentre gli altri giochi hanno un prezzo pari a 19.99 euro, in tutti i casi le versioni in vendita sono quelle standard prive di qualsiasi contenuto bonus. Horizon Zero Dawn Complete Edition è gratis sul PlayStation Store a partire da oggi (martedì 20 aprile) ma chiunque desideri acquistare l'edizione fisica può farlo all'invitante prezzo di 9.99 euro, oltre al gioco completo questa versione include anche il DLC The Frozen Wilds.