Migliori giochi Sony PS4 e PlayStation VR in offerta da Euronics fino al 16 giugno

Per festeggiare l'arrivo della stagione estiva, Euronics lancia una nuova serie di sconti e offerte sui migliori giochi per PlayStation 4 e PlayStation VR, tra cui Marvel's Spider-Man, Days Gone, God of War e Horizon Zero Dawn.

Tra le migliori promozioni sui giochi PlayStation segnaliamo Days Gone a 49.99 euro (Special Edition a 59.99 euro), Detroit Become Human a 19.99 euro, Bloodborne Game of the Year Edition a 19.99 euro, Gran Turismo Sport a 19.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 29.99 euro e WipeOut Omega Collection a 19.99euro, di seguito le migliori offerte selezionate per voi:

Sconti Giochi PS4

Bloodborne Game of the Year Edition € 19,99

Days Gone € 49,99

Days Gone Special Edition € 59,99

Detroit Become Human € 19,99

Everybody Golf € 19,99

God of War € 29,99

God of War III Remastered € 19,99

Gravity Rush 2 € 19,99

Gran Turismo Sport € 19,99

Horizon Zero Dawn Complete Edition € 29,99

Horizon Zero Dawn € 19,99

Nioh € 19,99

No Man's Sky € 19,99

Heavy Rain & Beyond Due Anime € 19,99

Shadow of the Collossus € 19,99

Marvel's Spider-Man € 29,99

The Last Guardian € 19,99

The Order 1886 € 19,99

Uncharted L'Eredità Perduta € 19,99

WipeOut Omega Collection € 19,99

Bloodborne € 14,99

InFamous Second Son € 14,99

Killzone Shadow Fall € 14,99

LittleBigPlanet 3 € 14,99

Ratchet & Clank € 14,99

The Last of Us € 14,99

Uncharted 4 Fine di un Ladro (PS4) € 14,99

Until Dawn (PS4) € 14,99

Uncharted Nathan Drake Collection € 14,99

Hidden Agenda € 9,99

That's You! € 9,99

Chimparty € 9,99

Cofanetto 4 giochi PlayLink € 29,99

Giochi PSVR in offerta

Bravo Team € 19,99

Bravo Team con AIM Controller € 59,99

Astro Bot Rescue Mission € 29,99

Firewall Zero Hour € 19,99

Firewall Zero Hour con AIM Controller € 59,99

Arizona Sunshine € 19,99

PlayStation VR Wolrds € 19,99

Interessanti anche gli sconti sui giochi PlayStation VR, con Astro Bot Rescue Mission proposto a 29.99 euro, Bravo Team a 19.99 euro e Firewall Zero Hour a 19.99 euro Tutte le offerte sono valide sul sito di Euronics e nei punti vendita sparsi per tutta la penisola da venerdì 7 giugno a fino al 16 giugno prossimo.