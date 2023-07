Giochi sottovalutati per il primo Game Boy in bianco e nero: ci avete giocato?

Ogni console ha le sue "Hidden Gems" le gemme nascoste da riscoprire, sopratutto se parliamo di una console che ha ospitato oltre 1.000 giochi, come il Game Boy originale. Pokemon Rosso, Blu e Giallo li conosciamo tutti, così come Super Mario Land 2 Six Golden Coins e Wario Land, ma ci sono anche titoli meno noti che non meritavano l'oblio.

Donkey Kong '94

Donkey Kong '94 è un rompicapo assolutamente originale e perfetto per lo schermo del Game Boy: all'avvio del gioco ci troveremo a giocare con l'originale Donkey Kong degli anni '80 ma dopo aver liberato Pauline, ecco il gioco vero e proprio: un puzze platform con tantissimi livelli che metterà a dura prova la vostra pazienza! Precursore della serie Mario vs Donkey Kong iniziata dieci anni dopo su Game Boy Advance... un piccolo gioiellino del catalogo Game Boy, oltretutto è il primo gioco con filtri e funzionalità grafiche studiate appositamente per il Super Game Boy per SNES.

Pocket Bomberman

Pocket Bomberman è uscito nel 1997 e ripubblicato l'anno dopo in versione compatibile con Game Boy Color. Anche in questo caso parliamo di un platform/puzzle a schema fisso, per superare ogni livello dovrete eliminare tutti i nemici nello stage piazzando bombe in angoli strategici... ma non è così facile!

Gargoyle's Quest

Firebrand è il celebre Gargoyle di Ghosts 'n Goblins (ma quanto era fastidioso?) diventato poi protagonista di due giochi di piattaforme per NES e Game Boy e di un action adventure 2D per SNES. Gargoyle's Quest era all'epoca (1990) un piccolo miracolo tecnologico, più simile ad un gioco per Nintendo 8-Bit che a qualsiasi altra produzione per Game Boy, colori a parte. Un platform lungo, difficile, pieno di trappole, nemici e segreti da scoprire!

Battle Arena Toshinden

D'accordo, Toshinden nasce come picchiaduro poligonale e su Game Boy non ci poteva proprio girare... a meno di diventare un picchiaduro bidimensionale con personaggi super deformed. L'esperimento ha funzionato e il gioco diverte anche sulla lunga distanza, sicuramente meglio riuscito del pessimo porting di Street Fighter II, anche se graficamente meno impressionante del maestoso Killer Instinct a 8-bit.