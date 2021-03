Giochi Square Enix protagonisti delle offerte Steam di fine marzo

Steam lancia la nuove offerte di metà settimana dedicate al publisher Square Enix con decine di giochi del publisher giapponese in promozione a prezzo scontato fino al 29 marzo compreso.

Da segnalare Marvel's Avengers a 29.99 euro, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta Edizione Definitiva a 31.99 euro, Trials of Mana a 29.99 euro, Final Fantasy XV Windows Edition a 17.49 euro, Deus Ex Mankind Divided a 4.49 euro, Life is Strange 2 Complete Season a 12.76 euro, Rise of the Tomb Raider a 5.99 euro e Dragon Quest Builders 2 a 35.99 euro.

E ancora, Tomb Raider a 2.69 euro, Battalion 1944 Eastern Front a 7.99 euro, Just Cause a 2.99 euro, Life is Strange Before the Storm a 3.39 euro, Final Fantasy V a 7.24 euro, World of Final Fantasy a 12.49 euro, Romancing SaGa 3 a 15.99 euro, i Am Setsuna a 19.99 euro, Oninaki a 24.99 euro e Lost Sphear a 19,99 euro.

Questa è in realtà solamente una piccola parte dei giochi Square Enix in offerta su Steam, sul marketplace di Valve troverete decine e decine di produzioni del publisher giapponese a prezzi scontatissimi a partire da 2.99 euro, sicuramente una bella occasione per espandere la propria libreria software a costi contenuti.