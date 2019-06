Stadia, ecco i giochi: GR Breakpoint, The Division 2, GYLT, Destiny 2

Nel corso dell'evento Stadia Connect, Google sta presentando via via tutti i titoli che entreranno a far parte della sua nuova piattaforma da gioco in streming.

Dopo aver appreso dell'annuncio ufficiale di Baldur's Gate III in via di sviluppo presso gli studi di Larian e in dirittura d'arrivo su Stadia, Google ha colto l'occasione per presentare ulteriori titoli a cui i clienti del colosso di Mountain View avranno accesso. Tra questi, troviamo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (riproposto con un trailer nuovo di zecca che potete visionare in cima alla notizia), The Division 2, GYLT (nuovo gioco di Tequila Works, già autori di RiME), Destiny 2 e molti altri che vi riportiamo di seguito:

DOOM Eternal

Wolfenstein: Youngblood

Destiny 2

Power Rangers: Battle For The Grid

Dragon Ball Xenoverse 2

Baldur's Gate 3

Metro Exodus

Thumper

GRID

SAMURAI SHODOWN

Football Manager 2020

Get Packed

The Elder Scrolls Online

The Crew 2

The Division 2

Assassin's Creed Odyssey

Ghost Recon Breakpoint

Trials Rising

NBA 2K

Borderlands 3

Farming Simulator 19

Mortal Kombat 11

Rage 2

FINAL FANTASY XV

Gylt

Tomb Raider Trilogy

Darksiders Genesis

Just Dance 2020

Big G ha inoltre illustrato i requisiti tecnici della sua piattaforma, mostrando la scalabilità di Stadia: a partire dai 720p fino ad arrivare al 4K a 60fps a seconda della qualità della vostra connessione a Internet. Google Stadia sarà lanciato in 14 paesi nel mese di novembre e offrirà due modalità di sottoscrizione: Edizione Fondatore e Abbonamento Stadia Pro.