Sconti Square Enix su Steam: NieR, Tomb Raider, Dragon Quest ed altri in promozione!

Dopo aver recentemente dedicato a Square Enix l'iniziativa Fine Settimana dell'Editore, proseguono le promozioni di Steam relative ai titoli più celebri della software house.

Una nuova ondata di promozioni dalla durata limitata è infatti stata attivata sulla piattaforma di casa Valve, che offre interessanti sconti su molti dei più celebri giochi che portano la firma di Square Enix. L'iniziativa, attualmente già attiva, resterà disponibile per la community di utenti Steam sino al prossimo lunedì 2 marzo. Di seguito, vi proponiamo a titolo di esempio alcune delle offerte disponibili:

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition : scontata dell'82%, l'avventura di Lara Croft è acquistabile al prezzo di 19,58 euro;

: scontata dell'82%, l'avventura di Lara Croft è acquistabile al prezzo di 19,58 euro; NieR Automata Game of the YoRHa Edition : scontato del 50%, l'action di Platinum Games è disponibile a 19,99 euro;

: scontato del 50%, l'action di Platinum Games è disponibile a 19,99 euro; Final Fantasy XV Windows Edition : la più recente Fantasia Finale è scontata del 50% ed è dunque proposta a 17,49 euro;

: la più recente Fantasia Finale è scontata del 50% ed è dunque proposta a 17,49 euro; Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age : sconto del 50% anche per l'ultimo capitolo della saga di Dragon Quest, acquistabile a 29,99 euro;

: sconto del 50% anche per l'ultimo capitolo della saga di Dragon Quest, acquistabile a 29,99 euro; Rise of the Tomb Raider: il titolo è proposto a 8,99 euro, con uno sconto pari al 70% del prezzo;

In chiusura, ricordiamo all'utenza PC che sono in arrivo molte novità per Steam nel corso del 2020