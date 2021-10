Giochi Steam su Xbox grazie a NVIDIA GeForce Now: adesso è possibile!

GeForce Now, il servizio cloud gaming di NVIDIA, è nel bel mezzo di una rivoluzione: oltre ad aver ricevuto un cospicuo potenziamento dei server, che adesso metteranno a disposizione le potenti RTX 3080 con un nuovo piano dedicato, la piattaforma ha cominciato a supportare anche Microsoft Edge. Sapete cosa significa? Adesso gira anche su Xbox!

Trattandosi del browser preinstallato sulle console della famiglia Xbox, Microsoft Edge ora permette a tutti i possessori di One, Series X e Series S di fruire del servizio cloud gaming NVIDIA GeForce Now. In altre parole, a partire da oggi i possessori di Xbox possono utilizzarlo per giocare in streaming ai videogiochi per PC che hanno acquistato su client come Steam Epic Games Store ed UBisoft Connect.

A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa il supporto a mouse e tastiera di cui è dotato il browser, grazie al quale è tecnicamente possibile giocare su Xbox anche a titoli PC che non sono compatibili con i controller tradizionali. C'è ancora qualcosina da migliorare, come un bug che causa l'apparizione della tastiera virtuale, ma si tratta indubbiamente di un buon inizio.

Lo scorso aprile il boss della divisione Phil Spencer si era detto interessato a portare i giochi PC su Xbox via Xbox Cloud Gaming, ma i suoi propositi non si sono ancora realizzati. Per fortuna, adesso c'è NVIDIA GeForce NOW. In calce trovate un video dimostrativo realizzato da Tom Warren di The Verge.