Quanti sono i giochi di Super Mario? Tutti riassunti in un video di 7 minuti

Quella di Super Mario è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, la mascotte Nintendo ideata da Shigeru Miyamoto ha fatto il suo debutto nel mondo dei videogiochi nei primi anni '80 in Donkey Kong e Mario Bros ma non passa molto tempo prima che la casa di Kyoto decida di rendere Mario protagonista di una serie tutta sua.

A Super Mario Bros (1985) si deve secondo molti critici la nascita del mercato dei videogiochi così come lo conosciamo oggi, è proprio Super Mario Bros a introdurre il concetto di "killer application", termine che caratterizza quei videogiochi che da soli valgono l'acquisto di una console.

Ma quanti giochi di Super Mario esistono? Abbiamo deciso di rispondere a questa domanda con un video che elenca tutti i giochi di Super Mario in 7 minuti, limitandosi ai soli giochi della serie platform e non prendendo in esame gli spin-off in stile Mario Kart, con i quali si raggiunge quota centinaia di videogiochi usciti. Anche prendendo in esame solamente i platform, vedrete che i giochi di Super Mario non sono affatto pochi...

Nintendo NES

Super Mario Bros

Super Mario Bros The Lost Levels

Super Mario Bros 2

Super Mario Bros 3

Super Nintendo

Super Mario World

Yoshi's Island: Super Mario World 2

Super Mario All-Stars

Nintendo 64

Super Mario 64

GameCube

Super Mario Sunshine

Nintendo Wii

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

New Super Mario Bros Wii

Nintendo Wii U

Super Mario All-Stars

New Super Mario Bros U

Super Mario Maker

Super Mario 3D World

Nintendo Switch

Game Boy e Game Boy Advance

Super Mario Bros Deluxe

Super Mario Land

Super Mario Land 2 Six Golden Coins

Super Mario Advance: Super Mario Bros 2

Super Mario Advance 2: Super Mario World

Super Mario Advance 3: Yoshi's Island

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

Nintendo DS e 3DS

New Super Mario Bros

Super Mario 3D Land

Super Mario Maker 3DS

Super Mario 64 DS

New Super Mario Bros 2

A questi titoli bisogna poi aggiungere alcuni giochi cancellati che non hanno mai visto la luce, tra i più celebri citiamo Super Mario Wacky's Worlds per Philips CD-I, sviluppato da Novalogic in collaborazione con Nintendo ma mai pubblicato. VB Mario Land (conosciuto anche come Mario Adventure) avrebbe dovuto portare Super Mario su Virtual Boy ma il fallimento della console ha costretto Nintendo a rivedere i propri piani, alla fine degli anni '90 si è parlato tanto di Super Mario 64 2 e il gioco sembrava essere in sviluppo ma anche in questo caso non è mai uscito.



Infine, ricorderete probabilmente la celebre tech demo Mario 128 per GameCube, questa non è mai diventata un gioco completo ma le idee alla base del concept sono state riutilizzate da Miyamoto per altri giochi come Super Mario Galaxy e Pikmin.