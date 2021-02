Tutti i giochi di Super Mario per Switch in offerta da GameStopZing

Continuano i festeggiamenti per il trentacinquesimo compleanno di Super Mario e per l'occasione GameStopZing ha deciso di scontare tutti i giochi della mascotte Nintendo disponibili per Switch, solo per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

L'intero catalogo dei giochi di Super Mario Per Nintendo Switch è in sconto a 49.98 euro l'uno, nella lista troviamo titoli come Paper Mario The Origami King, Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U e Super Mario Odyssey, di seguito l'elenco completo con i link per l'acquisto dal sito di GameStopZing

Si tratta di una bella occasione per arricchire la propria ludoteca con i giochi di Super Mario più acclamati da pubblico e critica, tra questi troviamo anche la raccolta Super Mario 3D All-Stars (include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy) disponibile in commercio fino a 31 marzo in edizione a tiratura limitata. Da GameStopZing è anche possibile prenotare Super Mario 3D World + Bowser's Fury al prezzo di 60.99 euro con disponibilità prevista per venerdì 12 febbraio.