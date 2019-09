I giochi Super Nintendo (SNES) arrivano oggi in Switch Online!

Fin da quando è stato lanciato, Nintendo Switch Online offre agli abbonati la possibilità di giocare in multigiocatore online, il backup dei salvataggi, la chat vocale tramite app e un'ampia libreria, in continua espansione, di giochi NES. Ebbene, ci sono buone notizie: oggi 5 settembre arrivano anche i titoli di SNES!

L'annuncio è arrivato con un trailer mostrato nel corso del Nintendo Direct in corso di svolgimento. Tra i 20 giochi che si uniranno fin da subito al catalogo figurano Super Mario Kart, Kirby's Dream Course, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi's Island, F-Zero, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox e Stunt Race FX. Quest'ultimo sarà giocabile su un sistema differente dall'originale per la prima volta in assoluto!

In calce a questa notizia trovate la lista completa con tutti e 20 i giochi SNES. I titoli, laddove possibile, offriranno la possibilità di giocare in multiplayer locale oppure online, e includeranno fin dal subito la funzionalità di Rewind.

Le buone notizie non sono ancora terminate. La casa di Kyoto ha anche lanciato un controller per Nintendo Switch ispirato al pad originale dello SNES, che può essere acquistato solamente dagli abbonati a Switch Online al prezzo di 29,99 euro.